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На Валааме отреставрировали памятник морякам Ладожской флотилии - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:22 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/valaam-2016104750.html
На Валааме отреставрировали памятник морякам Ладожской флотилии
На Валааме отреставрировали памятник морякам Ладожской флотилии - РИА Новости, 09.05.2025
На Валааме отреставрировали памятник морякам Ладожской флотилии
Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь при поддержке Российского военно-исторического общества отреставрировал ко Дню Победы памятник морякам... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:22:00+03:00
2025-05-09T19:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
валаам
ленинград
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
валаамский монастырь
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь при поддержке Российского военно-исторического общества отреставрировал ко Дню Победы памятник морякам Ладожской флотилии, обеспечивавшей "Дорогу жизни" для блокадного Ленинграда, освящение памятника прошло 9 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков. "В День победы на Валааме отслужили благодарственный молебен Богу за Победу. После игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий освятил памятник морякам Ладожской флотилии. Памятник был установлен на холме Монастырской бухты Валаама в 1975 году, в год 30-летия Победы. В 2025 году монастырь вместе с РВИО завершил его реставрацию", - сказал Шишков. Он напомнил, что в первые месяцы Великой Отечественной войны остров Валаам был передовой базой кораблей Ладожской флотилии. "В августе 1941 года силы флотилии осуществили передислокацию с Валаама под Ленинград личного состава 168-й стрелковой дивизии, курсантов школы боцманов и роты юнг (ранее на Валааме была организована школа боцманов и юнг ВМФ), которые позже приняли активное участие в боях на Невском пятачке и других участках фронта. Многие из них погибли. В 1941-44 годах флотилия занималась обеспечением бесперебойной связи блокадного Ленинграда по ладожскому водному пути", - рассказали в пресс-службе. После освящения памятника рядом с ним подняли флаги России, ВМФ и Ладожской флотилии. "Потом на Игуменском кладбище монастыря была совершена заупокойная лития у мемориального памятника воинам Великой Отечественной войны, который расположен рядом с захоронениями воинов 168-й стрелковой дивизии", - заключил собеседник агентства. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли и организовали на Валааме сначала школу боцманов, потом дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
https://ria.ru/20250509/vandaly-2016042359.html
https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015992280.html
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валаам, ленинград, россия, российское военно-историческое общество (рвио), валаамский монастырь, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Валаам, Ленинград, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Валаамский монастырь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Валааме отреставрировали памятник морякам Ладожской флотилии

Валаамский монастырь отреставрировал памятник морякам Ладожской флотилии

© Фото : предоставлено пресс-службой Валаамского ставропигиального мужского монастыряПамятник морякам Ладожской флотилии на Валааме
Памятник морякам Ладожской флотилии на Валааме - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Валаамского ставропигиального мужского монастыря
Памятник морякам Ладожской флотилии на Валааме
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь при поддержке Российского военно-исторического общества отреставрировал ко Дню Победы памятник морякам Ладожской флотилии, обеспечивавшей "Дорогу жизни" для блокадного Ленинграда, освящение памятника прошло 9 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
"В День победы на Валааме отслужили благодарственный молебен Богу за Победу. После игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий освятил памятник морякам Ладожской флотилии. Памятник был установлен на холме Монастырской бухты Валаама в 1975 году, в год 30-летия Победы. В 2025 году монастырь вместе с РВИО завершил его реставрацию", - сказал Шишков.
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Он напомнил, что в первые месяцы Великой Отечественной войны остров Валаам был передовой базой кораблей Ладожской флотилии.
"В августе 1941 года силы флотилии осуществили передислокацию с Валаама под Ленинград личного состава 168-й стрелковой дивизии, курсантов школы боцманов и роты юнг (ранее на Валааме была организована школа боцманов и юнг ВМФ), которые позже приняли активное участие в боях на Невском пятачке и других участках фронта. Многие из них погибли. В 1941-44 годах флотилия занималась обеспечением бесперебойной связи блокадного Ленинграда по ладожскому водному пути", - рассказали в пресс-службе.
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После освящения памятника рядом с ним подняли флаги России, ВМФ и Ладожской флотилии. "Потом на Игуменском кладбище монастыря была совершена заупокойная лития у мемориального памятника воинам Великой Отечественной войны, который расположен рядом с захоронениями воинов 168-й стрелковой дивизии", - заключил собеседник агентства.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли и организовали на Валааме сначала школу боцманов, потом дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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