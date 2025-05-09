https://ria.ru/20250509/ukraina-2016125198.html
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины - РИА Новости, 09.05.2025
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины
Правительство защитит Венгрию от нападок Киева на ее суверенитет, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X, комментируя обвинения РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:46:00+03:00
2025-05-09T21:46:00+03:00
2025-05-09T21:46:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
золтан ковач
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Правительство защитит Венгрию от нападок Киева на ее суверенитет, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X, комментируя обвинения киевского режима в том, что Будапешт якобы осуществлял шпионаж на украинской территории."Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии "Тиса" и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит <...> разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас", — написал он.По словам представителя венгерского правительства, Украина мстит Венгрии за ее отказ поставлять оружие киевскому режиму и сопротивление внешнему давлению, направленному на эскалацию военного вмешательства в украинский конфликт.В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и событиях с линии фронта.В ответ Венгрия сообщила, что высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина, в свою очередь, решила выслать двух венгерских дипломатов.
https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html
https://ria.ru/20250508/orban-2015818051.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, будапешт, золтан ковач, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Золтан Ковач, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины
Ковач: Украина координирует атаки на суверенитет Венгрии