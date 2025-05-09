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"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины - РИА Новости, 09.05.2025
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21:46 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016125198.html
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины - РИА Новости, 09.05.2025
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины
Правительство защитит Венгрию от нападок Киева на ее суверенитет, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X, комментируя обвинения РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:46:00+03:00
2025-05-09T21:46:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
золтан ковач
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Правительство защитит Венгрию от нападок Киева на ее суверенитет, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X, комментируя обвинения киевского режима в том, что Будапешт якобы осуществлял шпионаж на украинской территории."Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии "Тиса" и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит &lt;...&gt; разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас", — написал он.По словам представителя венгерского правительства, Украина мстит Венгрии за ее отказ поставлять оружие киевскому режиму и сопротивление внешнему давлению, направленному на эскалацию военного вмешательства в украинский конфликт.В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и событиях с линии фронта.В ответ Венгрия сообщила, что высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина, в свою очередь, решила выслать двух венгерских дипломатов.
https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, золтан ковач, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Золтан Ковач, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины

Ковач: Украина координирует атаки на суверенитет Венгрии

© AP Photo / Anna SzilagyiФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Флаг Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Правительство защитит Венгрию от нападок Киева на ее суверенитет, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X, комментируя обвинения киевского режима в том, что Будапешт якобы осуществлял шпионаж на украинской территории.
"Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии "Тиса" и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит <...> разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Орбан рассказал о позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
Вчера, 10:18
По словам представителя венгерского правительства, Украина мстит Венгрии за ее отказ поставлять оружие киевскому режиму и сопротивление внешнему давлению, направленному на эскалацию военного вмешательства в украинский конфликт.
В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и событиях с линии фронта.
В ответ Венгрия сообщила, что высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина, в свою очередь, решила выслать двух венгерских дипломатов.
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В миреВенгрияУкраинаБудапештЗолтан КовачСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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