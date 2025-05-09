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Дмитриев высказался о словах Уиткоффа по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:43 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016116350.html
Дмитриев высказался о словах Уиткоффа по Украине
Дмитриев высказался о словах Уиткоффа по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Дмитриев высказался о словах Уиткоффа по Украине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов подходит к концу, а истина прорывается на волю. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:43:00+03:00
2025-05-09T20:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов подходит к концу, а истина прорывается на волю. Так политик прокомментировал словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что невозможно решить украинский конфликт без прямых переговоров. "Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, отвечая на публикацию, в которой приводятся слова Уиткоффа. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html
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в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев высказался о словах Уиткоффа по Украине

Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов подходит к концу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов подходит к концу, а истина прорывается на волю.
Так политик прокомментировал словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что невозможно решить украинский конфликт без прямых переговоров.
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"Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, отвечая на публикацию, в которой приводятся слова Уиткоффа.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно.
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияСШАУкраинаСтив УиткоффВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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