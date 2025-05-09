https://ria.ru/20250509/ukraina-2016116350.html

Дмитриев высказался о словах Уиткоффа по Украине

Дмитриев высказался о словах Уиткоффа по Украине - РИА Новости, 09.05.2025

Дмитриев высказался о словах Уиткоффа по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов подходит к концу, а истина прорывается на волю. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:43:00+03:00

2025-05-09T20:43:00+03:00

2025-05-09T20:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

сша

украина

стив уиткофф

владимир путин

кирилл дмитриев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_9b994b83ffdfd1d8e78fb3875730fa5a.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов подходит к концу, а истина прорывается на волю. Так политик прокомментировал словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что невозможно решить украинский конфликт без прямых переговоров. "Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, отвечая на публикацию, в которой приводятся слова Уиткоффа. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html

https://ria.ru/20250509/merts-2016085988.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций