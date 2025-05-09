Киев решил ответить на высылку Венгрией украинских шпионов
Глава МИД Сибига: Украина вышлет двух венгерских дипломатов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина вышлет двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште.
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"Двое венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", — говорится в публикации.
В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии украинской спецслужбы, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской стороне данные о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.
Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию. Министр уточнил, что после получения подробностей или официальной информации Будапешт сможет с этим разобраться.
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