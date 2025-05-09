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Киев решил ответить на высылку Венгрией украинских шпионов - РИА Новости, 09.05.2025
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20:30 09.05.2025 (обновлено: 20:31 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016114415.html
Киев решил ответить на высылку Венгрией украинских шпионов
Киев решил ответить на высылку Венгрией украинских шпионов - РИА Новости, 09.05.2025
Киев решил ответить на высылку Венгрией украинских шпионов
Украина вышлет двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:30:00+03:00
2025-05-09T20:31:00+03:00
в мире
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андрей сибига
петер сийярто
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина вышлет двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште."Двое венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", — говорится в публикации.В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии украинской спецслужбы, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской стороне данные о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию. Министр уточнил, что после получения подробностей или официальной информации Будапешт сможет с этим разобраться.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html
https://ria.ru/20250317/vengriya-2005532194.html
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в мире, украина, венгрия, андрей сибига, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Андрей Сибига, Петер Сийярто
Киев решил ответить на высылку Венгрией украинских шпионов

Глава МИД Сибига: Украина вышлет двух венгерских дипломатов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина вышлет двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште.
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"Двое венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", — говорится в публикации.
В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии украинской спецслужбы, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской стороне данные о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.
Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию. Министр уточнил, что после получения подробностей или официальной информации Будапешт сможет с этим разобраться.
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В миреУкраинаВенгрияАндрей СибигаПетер Сийярто
 
 
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