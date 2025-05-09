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На Украине арестовали экс-военного по делу о шпионаже в пользу Венгрии
На Украине арестовали экс-военного по делу о шпионаже в пользу Венгрии - РИА Новости, 09.05.2025
На Украине арестовали экс-военного по делу о шпионаже в пользу Венгрии
Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу до 6 июля бывшего военного ВСУ, подозреваемого в работе на разведку Венгрии, сообщает украинское издание... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:07:00+03:00
2025-05-09T17:07:00+03:00
2025-05-09T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу до 6 июля бывшего военного ВСУ, подозреваемого в работе на разведку Венгрии, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии - содержание под стражей на 60 суток, начиная с 8 мая", - говорится в Telegram-канале издания. Имя задержанного не указывается. Ему вменяют статью "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Позже "Общественное. Новости" сообщило, что подозреваемой в шпионаже в пользу Венгрии бывшей военнослужащей сил безопасности и обороны Украины суд назначил содержание под стражей без права на залог. СБУ в пятницу сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии фронта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, отметив, что Будапешт пока не получал официальной информации по этому делу.
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в мире, венгрия, киев, украина, петер сийярто, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине арестовали экс-военного по делу о шпионаже в пользу Венгрии
Суд в Киеве арестовал экс-военного ВСУ по делу о шпионаже в пользу Венгрии