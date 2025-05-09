https://ria.ru/20250509/ukraina-2016080678.html

На Украине арестовали экс-военного по делу о шпионаже в пользу Венгрии

На Украине арестовали экс-военного по делу о шпионаже в пользу Венгрии - РИА Новости, 09.05.2025

На Украине арестовали экс-военного по делу о шпионаже в пользу Венгрии

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу до 6 июля бывшего военного ВСУ, подозреваемого в работе на разведку Венгрии, сообщает украинское издание... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:07:00+03:00

2025-05-09T17:07:00+03:00

2025-05-09T17:07:00+03:00

в мире

венгрия

киев

украина

петер сийярто

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу до 6 июля бывшего военного ВСУ, подозреваемого в работе на разведку Венгрии, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии - содержание под стражей на 60 суток, начиная с 8 мая", - говорится в Telegram-канале издания. Имя задержанного не указывается. Ему вменяют статью "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Позже "Общественное. Новости" сообщило, что подозреваемой в шпионаже в пользу Венгрии бывшей военнослужащей сил безопасности и обороны Украины суд назначил содержание под стражей без права на залог. СБУ в пятницу сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии фронта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, отметив, что Будапешт пока не получал официальной информации по этому делу.

https://ria.ru/20250509/siyyarto-2016062944.html

https://ria.ru/20250502/sud-2014638904.html

https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html

венгрия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, киев, украина, петер сийярто, вооруженные силы украины, служба безопасности украины