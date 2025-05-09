https://ria.ru/20250509/ukraina-2016077191.html

В офисе Зеленского призвали Украину выйти из Оттавской конвенции

В офисе Зеленского призвали Украину выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 09.05.2025

В офисе Зеленского призвали Украину выйти из Оттавской конвенции

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:56:00+03:00

2025-05-09T16:56:00+03:00

2025-05-09T16:56:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

ирина верещук

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. "Есть такая Оттавская конвенция 1997 года о запрете противопехотных мин. Так сложилось, что Украина является участницей конвенции с 2006 года... Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верещук. В середине марта министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Парламенты Латвии и Эстонии одобрили выход из конвенции в апреле. В четверг парламент Литвы одобрил выход страны из конвенции. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел ранее заявила РИА Новости, что решение Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выйти из конвенции о запрете противопехотных мин ослабляет защиту гражданских лиц от последствий конфликтов. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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в мире, польша, латвия, литва, владимир зеленский, ирина верещук, украина