https://ria.ru/20250509/ukraina-2016065835.html

Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы

Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы

Журналист Чей Боуз в соцсети Х обратил внимание на инцидент с задержанием пенсионерки из-за пилотки с красной звездой в Киеве. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:03:00+03:00

2025-05-09T16:03:00+03:00

2025-05-09T16:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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владимир зеленский

чей боуз

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х обратил внимание на инцидент с задержанием пенсионерки из-за пилотки с красной звездой в Киеве."Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину за то, что она надела советскую пилотку и возложила цветы в память о миллионах украинцев, погибших в борьбе с нацизмом", — написал он.Так журналист прокомментировал кадры с полицейскими, задерживающими пенсионерку, которая пришла возложить цветы к мемориалу в парке Славы в Киеве.По данным телеканала "Новости.LIVE", полицейские потребовали снять пилотку с советской красной звездой, ссылаясь на то, что на Украине этот символ запрещен. Женщина отказалась это делать и заявила, что добьется отправки полицейских на фронт.Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ главы киевского режима о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html

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