Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы
Боуз резко высказался о задержании женщины в пилотке с красной звездой в Киеве
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х обратил внимание на инцидент с задержанием пенсионерки из-за пилотки с красной звездой в Киеве.
"Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину за то, что она надела советскую пилотку и возложила цветы в память о миллионах украинцев, погибших в борьбе с нацизмом", — написал он.
Так журналист прокомментировал кадры с полицейскими, задерживающими пенсионерку, которая пришла возложить цветы к мемориалу в парке Славы в Киеве.
По данным телеканала "Новости.LIVE", полицейские потребовали снять пилотку с советской красной звездой, ссылаясь на то, что на Украине этот символ запрещен. Женщина отказалась это делать и заявила, что добьется отправки полицейских на фронт.
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ главы киевского режима о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.