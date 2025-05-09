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Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:03 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016065835.html
Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы
Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы
Журналист Чей Боуз в соцсети Х обратил внимание на инцидент с задержанием пенсионерки из-за пилотки с красной звездой в Киеве. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:03:00+03:00
2025-05-09T16:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
украина
киев
владимир зеленский
чей боуз
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х обратил внимание на инцидент с задержанием пенсионерки из-за пилотки с красной звездой в Киеве."Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину за то, что она надела советскую пилотку и возложила цветы в память о миллионах украинцев, погибших в борьбе с нацизмом", — написал он.Так журналист прокомментировал кадры с полицейскими, задерживающими пенсионерку, которая пришла возложить цветы к мемориалу в парке Славы в Киеве.По данным телеканала "Новости.LIVE", полицейские потребовали снять пилотку с советской красной звездой, ссылаясь на то, что на Украине этот символ запрещен. Женщина отказалась это делать и заявила, что добьется отправки полицейских на фронт.Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ главы киевского режима о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, чей боуз
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Чей Боуз
Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы

Боуз резко высказался о задержании женщины в пилотке с красной звездой в Киеве

В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х обратил внимание на инцидент с задержанием пенсионерки из-за пилотки с красной звездой в Киеве.
"Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину за то, что она надела советскую пилотку и возложила цветы в память о миллионах украинцев, погибших в борьбе с нацизмом", — написал он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы
Вчера, 14:33
Так журналист прокомментировал кадры с полицейскими, задерживающими пенсионерку, которая пришла возложить цветы к мемориалу в парке Славы в Киеве.
По данным телеканала "Новости.LIVE", полицейские потребовали снять пилотку с советской красной звездой, ссылаясь на то, что на Украине этот символ запрещен. Женщина отказалась это делать и заявила, что добьется отправки полицейских на фронт.
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ главы киевского режима о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о параде в Москве
Вчера, 15:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЧей Боуз
 
 
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