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На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в СБУ на парламентария Максима Бужанского за поздравление украинцев с Днем Победы 9 мая. Об этом она... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:33:00+03:00
2025-05-09T14:33:00+03:00
2025-05-09T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в СБУ на парламентария Максима Бужанского за поздравление украинцев с Днем Победы 9 мая. Об этом она сообщила в Telegram-канале."Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют", — говорится в публикации.Ранее депутат от правящей партии "Слуга народа" Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.Несмотря на препятствия со стороны украинских властей, люди в разных городах продолжают нести цветы к памятникам. Так, жители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к монументу, окруженному полицейскими и нацгвардейцами. Одесситов пропускали к памятнику только после проверки документов. Тех, кто забыл паспорт, полиция разворачивала.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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в мире, украина, максим бужанский, служба безопасности украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Максим Бужанский, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы
Нардеп Безуглая заявила в СБУ на Бужанского за поздравление с Днем Победы 9 мая