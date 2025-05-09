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На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:33 09.05.2025 (обновлено: 19:05 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в СБУ на парламентария Максима Бужанского за поздравление украинцев с Днем Победы 9 мая. Об этом она... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:33:00+03:00
2025-05-09T19:05:00+03:00
в мире
украина
максим бужанский
служба безопасности украины
владимир зеленский
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в СБУ на парламентария Максима Бужанского за поздравление украинцев с Днем Победы 9 мая. Об этом она сообщила в Telegram-канале."Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют", — говорится в публикации.Ранее депутат от правящей партии "Слуга народа" Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.Несмотря на препятствия со стороны украинских властей, люди в разных городах продолжают нести цветы к памятникам. Так, жители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к монументу, окруженному полицейскими и нацгвардейцами. Одесситов пропускали к памятнику только после проверки документов. Тех, кто забыл паспорт, полиция разворачивала.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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в мире, украина, максим бужанский, служба безопасности украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Максим Бужанский, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы

Нардеп Безуглая заявила в СБУ на Бужанского за поздравление с Днем Победы 9 мая

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в СБУ на парламентария Максима Бужанского за поздравление украинцев с Днем Победы 9 мая. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
"Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
Вчера, 08:00
Ранее депутат от правящей партии "Слуга народа" Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.
Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
Несмотря на препятствия со стороны украинских властей, люди в разных городах продолжают нести цветы к памятникам. Так, жители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к монументу, окруженному полицейскими и нацгвардейцами. Одесситов пропускали к памятнику только после проверки документов. Тех, кто забыл паспорт, полиция разворачивала.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреУкраинаМаксим БужанскийСлужба безопасности УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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