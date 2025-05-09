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Киевского пенсионера задержали за песни на русском языке - РИА Новости, 09.05.2025
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14:20 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016041110.html
Киевского пенсионера задержали за песни на русском языке
Киевского пенсионера задержали за песни на русском языке - РИА Новости, 09.05.2025
Киевского пенсионера задержали за песни на русском языке
Сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке, сообщает украинское издание... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:20:00+03:00
2025-05-09T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке, сообщает украинское издание "Говорит великий Львов". Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в пятницу сообщал, что сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили. "В Киеве произошла потасовка у мемориала Вечной Славы… Один… поехал с полицейскими в райотдел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание опубликовало видео, на котором порядка двух десятков человек собрались у мемориала Вечной Славы в центре Киева. Мужчина пожилого возраста исполняет песню на русском языке, женщины ему подпевают. Позднее к ним подходят сотрудники полиции и обвиняют мужчину в том, что он поет на запрещенном на Украине языке. Начинается конфликт и потасовка, в результате которой мужчину и нескольких женщин полицейские валят на землю. В итоге пенсионера садят в машину и везут в райотдел. Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016007523.html
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в мире, украина, киев, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Украина, Киев, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Киевского пенсионера задержали за песни на русском языке

Киевская полиция задержала пенсионера, исполнявшего песни на русском языке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке, сообщает украинское издание "Говорит великий Львов".
Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в пятницу сообщал, что сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили.
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"В Киеве произошла потасовка у мемориала Вечной Славы… Один… поехал с полицейскими в райотдел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание опубликовало видео, на котором порядка двух десятков человек собрались у мемориала Вечной Славы в центре Киева. Мужчина пожилого возраста исполняет песню на русском языке, женщины ему подпевают. Позднее к ним подходят сотрудники полиции и обвиняют мужчину в том, что он поет на запрещенном на Украине языке. Начинается конфликт и потасовка, в результате которой мужчину и нескольких женщин полицейские валят на землю. В итоге пенсионера садят в машину и везут в райотдел.
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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