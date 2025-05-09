Пожилую жительницу Киева задержали из-за пилотки с красной звездой
Киевская полиция 9 мая задержала пожилую женщину за пилотку с красной звездой
© СоцсетиЖительница Киева в пилотке с красной звездой в парке Славы
© Соцсети
Жительница Киева в пилотке с красной звездой в парке Славы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
"Инцидент в центре Киева: женщина пришла возложить цветы в парк Славы с запрещенной символикой… Ее доставили в Печерский райотдел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
На опубликованном телеканалом видео несколько сотрудников полиции подошли к женщине, которая хотела возложить цветы к одному из монументов. Они потребовали от нее снять пилотку с советской красной звездой, ссылаясь на то, что на Украине этот символ запрещен. Женщина отказалась это делать и заявила, что добьется отправки полицейских на фронт.
"Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую (отправили - ред.). Вы меня гоните. Я там (в райотделе - ред.) была уже шесть раз, и потом передо мной извиняются, прощения просят… Как мне вас жаль, вас власти изуродовали. Вы, наверное, даже "Муму" (рассказ русского писателя Ивана Тургенева - ред.) не читали", - сказала женщина на видео.
Женщину зовут Галина Петровна. В прошлом году, как сообщало издание "Страна.ua", в День Победы она пришла возложить цветы к Вечному огню в Киеве, тогда на ней была надета советская форма и пилотка. Тогда сотрудники полиции составили на нее административный протокол "за ношение советской символики".
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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