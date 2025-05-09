Рейтинг@Mail.ru
Пожилую жительницу Киева задержали из-за пилотки с красной звездой - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 09.05.2025 (обновлено: 12:49 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016007523.html
Пожилую жительницу Киева задержали из-за пилотки с красной звездой
Пожилую жительницу Киева задержали из-за пилотки с красной звездой - РИА Новости, 09.05.2025
Пожилую жительницу Киева задержали из-за пилотки с красной звездой
Сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:34:00+03:00
2025-05-09T12:49:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016013953_0:156:1162:810_1920x0_80_0_0_d1a5c3d64ab419bfc029a219148a819a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". "Инцидент в центре Киева: женщина пришла возложить цветы в парк Славы с запрещенной символикой… Ее доставили в Печерский райотдел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. На опубликованном телеканалом видео несколько сотрудников полиции подошли к женщине, которая хотела возложить цветы к одному из монументов. Они потребовали от нее снять пилотку с советской красной звездой, ссылаясь на то, что на Украине этот символ запрещен. Женщина отказалась это делать и заявила, что добьется отправки полицейских на фронт. "Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую (отправили - ред.). Вы меня гоните. Я там (в райотделе - ред.) была уже шесть раз, и потом передо мной извиняются, прощения просят… Как мне вас жаль, вас власти изуродовали. Вы, наверное, даже "Муму" (рассказ русского писателя Ивана Тургенева - ред.) не читали", - сказала женщина на видео. Женщину зовут Галина Петровна. В прошлом году, как сообщало издание "Страна.ua", в День Победы она пришла возложить цветы к Вечному огню в Киеве, тогда на ней была надета советская форма и пилотка. Тогда сотрудники полиции составили на нее административный протокол "за ношение советской символики". Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015972566.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015925779.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016013953_0:41:1162:913_1920x0_80_0_0_0529425a97710905b06e457ee489adc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Пожилую жительницу Киева задержали из-за пилотки с красной звездой

Киевская полиция 9 мая задержала пожилую женщину за пилотку с красной звездой

© СоцсетиЖительница Киева в пилотке с красной звездой в парке Славы
Жительница Киева в пилотке с красной звездой в парке Славы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Соцсети
Жительница Киева в пилотке с красной звездой в парке Славы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
"Инцидент в центре Киева: женщина пришла возложить цветы в парк Славы с запрещенной символикой… Ее доставили в Печерский райотдел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Киевский режим не сможет отнять у украинцев День Победы, заявил Медведчук
Вчера, 11:07
На опубликованном телеканалом видео несколько сотрудников полиции подошли к женщине, которая хотела возложить цветы к одному из монументов. Они потребовали от нее снять пилотку с советской красной звездой, ссылаясь на то, что на Украине этот символ запрещен. Женщина отказалась это делать и заявила, что добьется отправки полицейских на фронт.
"Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую (отправили - ред.). Вы меня гоните. Я там (в райотделе - ред.) была уже шесть раз, и потом передо мной извиняются, прощения просят… Как мне вас жаль, вас власти изуродовали. Вы, наверное, даже "Муму" (рассказ русского писателя Ивана Тургенева - ред.) не читали", - сказала женщина на видео.
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы
Вчера, 09:26
Женщину зовут Галина Петровна. В прошлом году, как сообщало издание "Страна.ua", в День Победы она пришла возложить цветы к Вечному огню в Киеве, тогда на ней была надета советская форма и пилотка. Тогда сотрудники полиции составили на нее административный протокол "за ношение советской символики".
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Вчера, 09:17
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала