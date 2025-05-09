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В Одессе сорвали табличку на памятнике маршалу Малиновскому - РИА Новости, 09.05.2025
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11:49 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015992280.html
В Одессе сорвали табличку на памятнике маршалу Малиновскому
В Одессе сорвали табличку на памятнике маршалу Малиновскому - РИА Новости, 09.05.2025
В Одессе сорвали табличку на памятнике маршалу Малиновскому
Неизвестные в масках в Одессе сорвали табличку с памятника советскому полководцу, уроженцу города Родиону Малиновскому, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:49:00+03:00
2025-05-09T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные в масках в Одессе сорвали табличку с памятника советскому полководцу, уроженцу города Родиону Малиновскому, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Одессе ночью неизвестные в масках сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Малиновскому и сняли это на видео", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" также опубликовала соответствующее видео, на котором можно заметить двух мужчин, срывающих табличку с памятника в темное время суток. Маршал Советского Союза Родион Малиновский родился в Одессе в 1898 году. Он участвовал в освобождении Украины во время Великой Отечественной войны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250507/mger-2015613154.html
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в мире, одесса, украина, родион малиновский
В мире, Одесса, Украина, Родион Малиновский
В Одессе сорвали табличку на памятнике маршалу Малиновскому

Злоумышленники в Одессе сорвали табличку с памятника маршалу Малиновскому

© СоцсетиНеизвестные в масках сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Малиновскому в Одессе
Неизвестные в масках сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Малиновскому в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Соцсети
Неизвестные в масках сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Малиновскому в Одессе
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные в масках в Одессе сорвали табличку с памятника советскому полководцу, уроженцу города Родиону Малиновскому, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одессе ночью неизвестные в масках сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Малиновскому и сняли это на видео", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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"Страна.ua" также опубликовала соответствующее видео, на котором можно заметить двух мужчин, срывающих табличку с памятника в темное время суток.
Маршал Советского Союза Родион Малиновский родился в Одессе в 1898 году. Он участвовал в освобождении Украины во время Великой Отечественной войны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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