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Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:26 09.05.2025 (обновлено: 17:02 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html
Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы
Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы
Уроженец харьковского Купянска Роман, переехавший в Краснодар после начала СВО, рассказал РИА Новости, что после Майдана на Украине торжественное шествие на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:26:00+03:00
2025-05-09T17:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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КРАСНОДАР, 9 мая — РИА Новости. Уроженец харьковского Купянска Роман, переехавший в Краснодар после начала СВО, рассказал РИА Новости, что после Майдана на Украине торжественное шествие на улицах родного города в День Победы пришлось заменить на просмотр дома трансляции с Красной площади. По его словам, до 2014 года он с семьей ходил в Купянске на парад, все "восхищались и радовались", но потом праздник на Украине стал уже не тем. "В детстве, помню, с дедушкой выходили на парад, по форме он был одет, он танкист. А (после 2014 года. — Прим. ред.) начали запрещать георгиевские ленточки и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору", — сказал Роман.Он добавил, что с сыном Сашей обязательно будет отмечать 9 Мая в Краснодаре, поскольку это семейная традиция.Галина Прокофьевна, переселенка из Херсона, рассказала агентству, что после 2014 года проводить шествия в День Победы, которые она помогала организовывать, там было невозможно, зато на улицы выходили "националисты из Львова". При этом, по ее словам, местные жители все равно отмечали праздник — приходили к ветеранам и поздравляли их."Я так рада, что сейчас вновь могу отметить праздник по-настоящему", — добавила женщина. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, харьковская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Парад Победы
Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы

Жители Украины после 2014 года на День Победы стали смотреть парад в Москве

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкКолонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 мая — РИА Новости. Уроженец харьковского Купянска Роман, переехавший в Краснодар после начала СВО, рассказал РИА Новости, что после Майдана на Украине торжественное шествие на улицах родного города в День Победы пришлось заменить на просмотр дома трансляции с Красной площади.
По его словам, до 2014 года он с семьей ходил в Купянске на парад, все "восхищались и радовались", но потом праздник на Украине стал уже не тем.
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"В детстве, помню, с дедушкой выходили на парад, по форме он был одет, он танкист. А (после 2014 года. — Прим. ред.) начали запрещать георгиевские ленточки и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору", — сказал Роман.
Он добавил, что с сыном Сашей обязательно будет отмечать 9 Мая в Краснодаре, поскольку это семейная традиция.
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Галина Прокофьевна, переселенка из Херсона, рассказала агентству, что после 2014 года проводить шествия в День Победы, которые она помогала организовывать, там было невозможно, зато на улицы выходили "националисты из Львова". При этом, по ее словам, местные жители все равно отмечали праздник — приходили к ветеранам и поздравляли их.
"Я так рада, что сейчас вновь могу отметить праздник по-настоящему", — добавила женщина.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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