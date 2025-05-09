https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html

Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы

Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы

Уроженец харьковского Купянска Роман, переехавший в Краснодар после начала СВО, рассказал РИА Новости, что после Майдана на Украине торжественное шествие на... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:26:00+03:00

2025-05-09T09:26:00+03:00

2025-05-09T17:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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КРАСНОДАР, 9 мая — РИА Новости. Уроженец харьковского Купянска Роман, переехавший в Краснодар после начала СВО, рассказал РИА Новости, что после Майдана на Украине торжественное шествие на улицах родного города в День Победы пришлось заменить на просмотр дома трансляции с Красной площади. По его словам, до 2014 года он с семьей ходил в Купянске на парад, все "восхищались и радовались", но потом праздник на Украине стал уже не тем. "В детстве, помню, с дедушкой выходили на парад, по форме он был одет, он танкист. А (после 2014 года. — Прим. ред.) начали запрещать георгиевские ленточки и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору", — сказал Роман.Он добавил, что с сыном Сашей обязательно будет отмечать 9 Мая в Краснодаре, поскольку это семейная традиция.Галина Прокофьевна, переселенка из Херсона, рассказала агентству, что после 2014 года проводить шествия в День Победы, которые она помогала организовывать, там было невозможно, зато на улицы выходили "националисты из Львова". При этом, по ее словам, местные жители все равно отмечали праздник — приходили к ветеранам и поздравляли их."Я так рада, что сейчас вновь могу отметить праздник по-настоящему", — добавила женщина. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015925779.html

https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html

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