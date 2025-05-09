https://ria.ru/20250509/ukraina-2015925779.html

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы

Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:17:00+03:00

2025-05-09T09:17:00+03:00

2025-05-09T09:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

украина

владимир зеленский

максим бужанский

верховная рада украины

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. "Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная - это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.

https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

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в мире, украина, владимир зеленский, максим бужанский, верховная рада украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы