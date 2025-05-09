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Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:17:00+03:00
2025-05-09T09:17:00+03:00
2025-05-09T09:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
украина
владимир зеленский
максим бужанский
верховная рада украины
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. "Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная - это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html
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Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Депутат Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Зеленского