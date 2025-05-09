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Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:17 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015925779.html
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:17:00+03:00
2025-05-09T09:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
украина
владимир зеленский
максим бужанский
верховная рада украины
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. "Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная - это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html
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в мире, украина, владимир зеленский, максим бужанский, верховная рада украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы

Депутат Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.
Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google
Вчера, 08:43
"Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная - это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМаксим БужанскийВерховная Рада Украины80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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