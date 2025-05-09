https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

Украина оплатила продолжение войны

Украина оплатила продолжение войны - РИА Новости, 09.05.2025

Украина оплатила продолжение войны

Что ж, это случилось. Верховная рада Украины (ВРУ) вчера ратифицировала так называемое минеральное соглашение с Соединенными Штатами, что вызвало запредельный... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:00:00+03:00

2025-05-09T08:00:00+03:00

2025-05-09T08:01:00+03:00

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совет национальной безопасности и обороны украины

евросоюз

аналитика

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Что ж, это случилось. Верховная рада Украины (ВРУ) вчера ратифицировала так называемое минеральное соглашение с Соединенными Штатами, что вызвало запредельный ажиотаж не только внутри украинского общества, но и в Европе, ведь Штаты все-таки умудрились снять самые жирные сливки с текущего конфликта, на которые претендовали Евросоюз и отдельно Великобритания. Попробуем разобраться, какие обязательства взял на себя Киев, что получили США и чем это чревато в дальнейшем.Первое. ВРУ ратифицировала проект рамочного договора, текст которого пару дней назад опубликовал один из депутатов. При этом официальный Киев воздержался от комментариев относительно подлинности текста, ушедшего в массы.Второе. ВРУ потребовала прописать в итоговом документе, что на момент голосования депутаты ознакомились только с одной из трех частей соглашения. Два дополнения голосовались вслепую. Отметим, что офис Зеленского осознанно скрывает содержание этих двух частей, отговариваясь, что они носят сугубо технический характер. Как видно, даже украинские парламентарии Зеленскому не особо верят и на всякий случай подстелили себе законодательной соломки.Третье. Комитет ВРУ по иностранным делам включил в итоговый документ формулировку, что любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации соглашения, не могут выходить за пределы положений соглашения и устанавливать для Украины международно-правовые обязательства, не предусмотренные рамочным (базовым) договором. Таким образом, украинский парламент отмазывается, что, вслепую ратифицировав соглашение, он ничего не будет согласовывать впредь без подробного обсуждения.Четвертое — что касается ключевых положений рамочного договора. Часть уже публиковалась ранее, но кое-что изменилось. Создается фонд восстановления Украины, который будет управляться американской государственной (это очень важное уточнение) International Development Finance Corporation. С украинской стороны подразумевается некое государственное агентство, но оно пока не определено или не создано.Фонд регистрируется в штате Делавэр, и вся его дальнейшая деятельность регламентируется строго местным законодательством. Украинские законы в данном случае ничтожны и не будут приниматься во внимание. Фонд не платит никаких налогов на Украине, при этом Киев гарантирует конвертацию всех активов из гривны в доллар и их беспрепятственный и беспошлинный вывод за рубеж.Украина будет передавать 50 процентов выручки от продажи своих полезных ископаемых, от продажи лицензий на недропользование и от аренды действующих месторождений в указанный фонд. При этом средства могут быть направлены не на восстановление страны, а на погашение долгов за военные поставки из США, если таковые будут.США получают всеобъемлющее "право первой ночи" на все действующие и будущие проекты по добыче полезных ископаемых.Во-первых, Украина через Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) автоматически вводит санкции против действующих держателей соответствующих лицензий, то есть грядет повальное переформатирование прав собственности на действующие рудники, шахты и разрезы. Во-вторых, дальнейшее лицензирование возможно только при условии согласования с США. В-третьих, ни частные национальные компании, ни государство Украина не имеют права предлагать третьим участникам контракты, концессии и условия лучшие, чем для американцев. В-четвертых, все новые контракты приоритетно предлагаются США, которые имеют три месяца на их рассмотрение. Только через шесть месяцев Киев может предложить этот же контракт другим игрокам, но условия не могут быть лучше, чем предлагались американцам. В-пятых, Украина обязана предоставлять американским кураторам фонда исчерпывающую информацию по всем проектам в сфере добычи полезных ископаемых.Далее.Фондом будет управлять совет с равным представительством США и Украины, но обеспечивать реальную работу будут четыре комитета, где у американцев большинство. Административный и инвестиционный комитеты — трое американцев и двое украинцев, аудиторский комитет — по двое представителей, комитет по поиску проектов — трое от Украины и двое от США. Если совсем просто, то украинцам поручено искать возможности для заработка, а управление потоками денег сосредоточено в звездно-полосатых руках.А теперь сочная вишенка на торте.Уже в рамочном соглашении оговорено, что в случае малейшего нарушения его условий (а определяться это будет по законам штата Делавэр) украинские представители автоматически теряют право голоса и в совете, и в комитетах фонда. Для американской стороны ограничения, пени и штрафы не предусмотрены в принципе.Соединенные Штаты не берут на себя вообще никаких обязательств, включая гарантированные поставки оружия, боеприпасов и другой военной помощи. Также США не несут никаких обязательств по инвестированию в экономику или послевоенное восстановление Украины. Даже насквозь марионеточные украинские СМИ пишут, что Америка получила тотальный непрозрачный контроль над всем добывающим сектором в принципе.С геополитической точки зрения понятно затишье в отношениях между Вашингтоном и Лондоном. Американцы выиграли, британцам остается только втихаря гадить — впрочем, им не привыкать.Здесь можно сколько угодно хохотать над "независимой" Украиной, по щелчку пальцев подписывающей любые, даже не прочитанные соглашения. По факту Вашингтон таки подмял под себя всю материальную базу Украины и теперь устами Джей Ди Вэнса заявляет о сокращении своего участия в конфликте, тем самым перекладывая дальнейшее бремя финансирования на ЕС и Великобританию. Последние явно не рады, так как теперь украинские долги придется выбивать уже не через Киев, а через Вашингтон, ибо в его руках отныне находятся последние ликвидные украинские активы.Что касается нашей страны, то здесь не стоит строить ложных иллюзий. В настоящий момент, по словам бывшего премьер-министра Анатолия Кинаха, Украина имеет внешний долг в 170 миллиардов долларов, что соответствует 91 проценту ВВП. Одновременно с этим 52 процента всех внутренних государственных расходов и обязательств исполняются только за счет внешних займов и кредитов. И подписание минерального соглашения, и предыдущие тренды, и полученные результаты говорят лишь о том, что, к сожалению, ожидать окончания боевых действий не стоит.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

https://ria.ru/20250505/soglashenie-2014903598.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, сша, киев, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, евросоюз, аналитика