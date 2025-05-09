https://ria.ru/20250509/uitkoff-2016077595.html

Конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров, заявил Уиткофф

Конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров, заявил Уиткофф - РИА Новости, 09.05.2025

Конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров, заявил Уиткофф

Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:58:00+03:00

2025-05-09T16:58:00+03:00

2025-05-09T21:07:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart."Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа", – сказал Уиткофф.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что предложение президента России - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".

https://ria.ru/20250508/ukraina-2015885422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, стив уиткофф