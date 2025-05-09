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Конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров, заявил Уиткофф - РИА Новости, 09.05.2025
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16:58 09.05.2025 (обновлено: 21:07 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/uitkoff-2016077595.html
Конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров, заявил Уиткофф
Конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров, заявил Уиткофф - РИА Новости, 09.05.2025
Конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров, заявил Уиткофф
Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:58:00+03:00
2025-05-09T21:07:00+03:00
в мире
украина
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart."Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа", – сказал Уиткофф.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что предложение президента России - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015885422.html
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в мире, украина, сша, стив уиткофф
В мире, Украина, США, Стив Уиткофф
Конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров, заявил Уиткофф

Уиткофф: США должны напрямую говорить с Путиным

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart.
"Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа", – сказал Уиткофф.
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что предложение президента России - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
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В миреУкраинаСШАСтив Уиткофф
 
 
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