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Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента
Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента - РИА Новости, 09.05.2025
Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента
Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн заявил, что планирует баллотироваться на пост президента страны во второй раз. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:58:00+03:00
2025-05-09T18:58:00+03:00
2025-05-09T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн заявил, что планирует баллотироваться на пост президента страны во второй раз. Как отмечает агентство Рейтер, на президентских выборах в 2021 году Вайн занял второе место и не согласился с итогами голосования, заявив о вбросе бюллетеней, фальсификации результатов, избиениях и запугиваниях со стороны военных и других нарушениях. "Да, я выразил свою готовность от имени своей команды", - заявил Вайн в интервью агентству, отвечая на вопрос, будет ли он снова участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в январе.
https://ria.ru/20250204/uganda-1997370028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уганда
Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента
Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн планирует баллотироваться на пост президента