Рейтинг@Mail.ru
Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/uganda-2016101240.html
Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента
Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента - РИА Новости, 09.05.2025
Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента
Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн заявил, что планирует баллотироваться на пост президента страны во второй раз. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:58:00+03:00
2025-05-09T18:58:00+03:00
в мире
уганда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737673410_0:185:2592:1643_1920x0_80_0_0_0fcd00666f3510b8660df6d4d69c6f5a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн заявил, что планирует баллотироваться на пост президента страны во второй раз. Как отмечает агентство Рейтер, на президентских выборах в 2021 году Вайн занял второе место и не согласился с итогами голосования, заявив о вбросе бюллетеней, фальсификации результатов, избиениях и запугиваниях со стороны военных и других нарушениях. "Да, я выразил свою готовность от имени своей команды", - заявил Вайн в интервью агентству, отвечая на вопрос, будет ли он снова участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в январе.
https://ria.ru/20250204/uganda-1997370028.html
уганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737673410_74:110:2519:1944_1920x0_80_0_0_1fb271ddc73bc992348e834d462fed52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уганда
В мире, Уганда
Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента

Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн планирует баллотироваться на пост президента

CC BY-SA 2.0 / not not phil / MbararaГород Мбарара в Уганде
Город Мбарара в Уганде - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
CC BY-SA 2.0 / not not phil / Mbarara
Город Мбарара в Уганде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн заявил, что планирует баллотироваться на пост президента страны во второй раз.
Как отмечает агентство Рейтер, на президентских выборах в 2021 году Вайн занял второе место и не согласился с итогами голосования, заявив о вбросе бюллетеней, фальсификации результатов, избиениях и запугиваниях со стороны военных и других нарушениях.
«
"Да, я выразил свою готовность от имени своей команды", - заявил Вайн в интервью агентству, отвечая на вопрос, будет ли он снова участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в январе.
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters
4 февраля, 18:14
 
В миреУганда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала