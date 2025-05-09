https://ria.ru/20250509/uganda-2016101240.html

Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента

Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента - РИА Новости, 09.05.2025

Лидер оппозиции в Уганде планирует баллотироваться на пост президента

Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн заявил, что планирует баллотироваться на пост президента страны во второй раз. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:58:00+03:00

2025-05-09T18:58:00+03:00

2025-05-09T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер оппозиции в Уганде Боби Вайн заявил, что планирует баллотироваться на пост президента страны во второй раз. Как отмечает агентство Рейтер, на президентских выборах в 2021 году Вайн занял второе место и не согласился с итогами голосования, заявив о вбросе бюллетеней, фальсификации результатов, избиениях и запугиваниях со стороны военных и других нарушениях. "Да, я выразил свою готовность от имени своей команды", - заявил Вайн в интервью агентству, отвечая на вопрос, будет ли он снова участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в январе.

https://ria.ru/20250204/uganda-1997370028.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, уганда