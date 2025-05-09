https://ria.ru/20250509/uchitelnitsa-2016042576.html

Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером

Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером - РИА Новости, 09.05.2025

Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером

Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила о своем разговоре с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, в котором он признался ей,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:26:00+03:00

2025-05-09T14:26:00+03:00

2025-05-09T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила о своем разговоре с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, в котором он признался ей, что не смог бы управлять таким государством как Россия. "Я со Шредером разговаривала несколько лет тому назад. Он сказал: "Я бы не мог руководить таким государством как Россия", - сказала Гуревич "Известиям". Школьная учительница президента отметила, что Путин "образцово руководит государством" и рассказала, что гордится тем, что является учительницей главы государства. "На сегодняшний день я слышу от окружающих, подчас даже от руководителей других государств, какой у вас великолепный руководитель, вот бы нам такого. Да он нам самим нужен, мы его не отдадим никому", - добавила Гуревич. Гуревич присутствовала на параде Победы в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250507/putin-2015308036.html

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россия, германия, владимир путин, герхард шредер, в мире