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Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером - РИА Новости, 09.05.2025
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14:26 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/uchitelnitsa-2016042576.html
Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером
Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером - РИА Новости, 09.05.2025
Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером
Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила о своем разговоре с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, в котором он признался ей,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:26:00+03:00
2025-05-09T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила о своем разговоре с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, в котором он признался ей, что не смог бы управлять таким государством как Россия. "Я со Шредером разговаривала несколько лет тому назад. Он сказал: "Я бы не мог руководить таким государством как Россия", - сказала Гуревич "Известиям". Школьная учительница президента отметила, что Путин "образцово руководит государством" и рассказала, что гордится тем, что является учительницей главы государства. "На сегодняшний день я слышу от окружающих, подчас даже от руководителей других государств, какой у вас великолепный руководитель, вот бы нам такого. Да он нам самим нужен, мы его не отдадим никому", - добавила Гуревич. Гуревич присутствовала на параде Победы в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/putin-2015308036.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014889147.html
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россия, германия, владимир путин, герхард шредер, в мире
Россия, Германия, Владимир Путин, Герхард Шредер, В мире
Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером

Учитель Путина Гуревич: Шредер говорил, что не справился бы с управлением РФ

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкШкольный классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич
Школьный классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Школьный классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила о своем разговоре с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, в котором он признался ей, что не смог бы управлять таким государством как Россия.
"Я со Шредером разговаривала несколько лет тому назад. Он сказал: "Я бы не мог руководить таким государством как Россия", - сказала Гуревич "Известиям".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Эпоха Путина
7 мая, 08:00
Школьная учительница президента отметила, что Путин "образцово руководит государством" и рассказала, что гордится тем, что является учительницей главы государства.
"На сегодняшний день я слышу от окружающих, подчас даже от руководителей других государств, какой у вас великолепный руководитель, вот бы нам такого. Да он нам самим нужен, мы его не отдадим никому", - добавила Гуревич.
Гуревич присутствовала на параде Победы в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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