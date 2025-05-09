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Более 11 тыс человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в Твери

Более 11 тыс человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в Твери - РИА Новости, 09.05.2025

Более 11 тыс человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в Твери

В шествии "Бессмертного полка", который прошел в день 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 11 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:18:00+03:00

2025-05-09T17:18:00+03:00

2025-05-09T17:18:00+03:00

тверская область

общество

тверь

игорь руденя

афганистан

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В шествии "Бессмертного полка", который прошел в день 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Акция в регионе в этом году прошла в очном формате. Шествия организованы во всех муниципалитетах Верхневолжья. "День 9 мая 1945 года навсегда стал символом величайшего подвига и несокрушимости нашего народа в защите Родины. Сегодня мы в каждой семье вспоминаем своих родных и близких – всех, кто стойко сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу", - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя в поздравлении с Днем Победы. Особенностью акции в Год защитника Отечества является то, что наряду с портретами фронтовиков жители Тверской области пронесли в колоннах портреты участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий в Афганистане, Чеченской республике и других горячих точках. В шествии приняли участие губернатор с семьей, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, герои специальной военной операции и их родные, ветераны боевых действий, почетные граждане Тверской области, Герои Труда, медики, которые работали в зоне СВО, многодетные семьи, тысячи жителей региона. Колонну "Бессмертного полка" возглавили военнослужащие и юнармейцы, которые пронесли большую копию "Знамени Победы", а школьники - "Полотно Памяти", сшитое из "солдатских платков" с именами бойцов. Начиная с 2015 года "Полотно Памяти" ежегодно дополняется. На сегодняшний день увековечено 5280 имен. Глава региона нес портрет своего деда Михаила Рудени, который был призван на фронт в 1941 году, а закончил войну в звании старшего лейтенанта в составе 54-й армии Ленинградского, Волховского и 3-го Прибалтийского фронтов. Шествие "Бессмертного полка" в Твери проследовало до Обелиска Победы. Там участников встретил большой детский сводный хор Тверской области. Концертная программа возле Обелиска Победа продолжится до 22:00. Для жителей и гостей города выступят коллективы и солисты Тверской области, а также Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. С 18:55 по 19:00 в Верхневолжье, как и по всей стране, пройдет Всероссийская акция "Минута молчания". Завершением торжеств станут праздничные фейерверки в Твери, Ржеве и других муниципалитетах Тверской области.

тверь

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тверь, игорь руденя, афганистан, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне