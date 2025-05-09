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Часть артефактов из коллекции Тутанхамона перевезли в новый музей в Гизе - РИА Новости, 09.05.2025
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Культура
 
16:04 09.05.2025 (обновлено: 17:01 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/tutanhamon-2016066012.html
Часть артефактов из коллекции Тутанхамона перевезли в новый музей в Гизе
Часть артефактов из коллекции Тутанхамона перевезли в новый музей в Гизе - РИА Новости, 09.05.2025
Часть артефактов из коллекции Тутанхамона перевезли в новый музей в Гизе
Часть артефактов из коллекции фараона Тутанхамона доставлена в Большой Египетский музей в Гизе, официальное открытие которого запланировано на 3 июля, сообщило... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:04:00+03:00
2025-05-09T17:01:00+03:00
культура
гиза
египет
луксор
тутанхамон
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Часть артефактов из коллекции фараона Тутанхамона доставлена в Большой Египетский музей в Гизе, официальное открытие которого запланировано на 3 июля, сообщило министерство туризма и древностей Египта. "Большой Египетский музей получил 163 артефакта из сокровищ "золотого фараона" Тутанхамона, находившихся в Египетском музее на Тахрире", - говорится в заявлении министерства. Министр туризма и древностей Шериф Фатхи подчеркнул, что часть экспонатов "золотой коллекции" Тутанхамона привезли в рамках последних приготовлений к официальному открытию музея. Министр добавил, что переезд оставшейся части артефактов, связанных с Тутанхамоном, продолжится в ближайшее время в соответствии с планом. Отмечается, что среди перевезенных экспонатов – церемониальное кресло Тутанхамона, а также ювелирные изделия и подвески из золота. Гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году в долине Царей в Луксоре во время раскопок под руководством знаменитого британского археолога Говарда Картера. В дальнейшем коллекция фараона, включая золотую маску, была размещена в Египетском музее на Тахрире. В новом музее в Гизе сокровищам Тутанхамона будет посвящен отдельный зал. В середине октября 2024 года десять из 12 залов Большого Египетского музея открылись для посещения. Ранее посетителям были доступны только большой холл, большая лестница, торговая зона и внешние сады. Как сообщали РИА Новости в министерстве туризма и древностей Египта, музей рассчитывает принимать 3 миллиона туристов в год. Египетские власти называют этот музей "подарком миру" и планируют провести большую церемонию официального открытия, на которую намерены пригласить глав государств. Строительство Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гизе началось в 2005 году, его официальное открытие было запланировано на лето 2020 года, однако затем несколько раз переносилось. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и парки.
https://ria.ru/20250509/posol-2016063693.html
https://ria.ru/20250506/egipet-2015315652.html
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гиза, египет, луксор, тутанхамон
Культура, Гиза, Египет, Луксор, Тутанхамон
Часть артефактов из коллекции Тутанхамона перевезли в новый музей в Гизе

В Большой Египетский музей доставили часть артефактов из коллекции Тутанхамона

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЗолотой саркофаг Тутанхамона
Золотой саркофаг Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Золотой саркофаг Тутанхамона. Архивное фото
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Часть артефактов из коллекции фараона Тутанхамона доставлена в Большой Египетский музей в Гизе, официальное открытие которого запланировано на 3 июля, сообщило министерство туризма и древностей Египта.
"Большой Египетский музей получил 163 артефакта из сокровищ "золотого фараона" Тутанхамона, находившихся в Египетском музее на Тахрире", - говорится в заявлении министерства.
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Министр туризма и древностей Шериф Фатхи подчеркнул, что часть экспонатов "золотой коллекции" Тутанхамона привезли в рамках последних приготовлений к официальному открытию музея.
Министр добавил, что переезд оставшейся части артефактов, связанных с Тутанхамоном, продолжится в ближайшее время в соответствии с планом.
Отмечается, что среди перевезенных экспонатов – церемониальное кресло Тутанхамона, а также ювелирные изделия и подвески из золота.
Гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году в долине Царей в Луксоре во время раскопок под руководством знаменитого британского археолога Говарда Картера. В дальнейшем коллекция фараона, включая золотую маску, была размещена в Египетском музее на Тахрире. В новом музее в Гизе сокровищам Тутанхамона будет посвящен отдельный зал.
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Египетские власти называют этот музей "подарком миру" и планируют провести большую церемонию официального открытия, на которую намерены пригласить глав государств.
Строительство Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гизе началось в 2005 году, его официальное открытие было запланировано на лето 2020 года, однако затем несколько раз переносилось. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и парки.
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