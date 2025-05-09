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Польская оппозиция не согласилась с обещанием Туска о репарациях - РИА Новости, 09.05.2025
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19:29 09.05.2025 (обновлено: 19:48 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/tusk-2016105944.html
Польская оппозиция не согласилась с обещанием Туска о репарациях
Польская оппозиция не согласилась с обещанием Туска о репарациях - РИА Новости, 09.05.2025
Польская оппозиция не согласилась с обещанием Туска о репарациях
Польская оппозиция не согласна с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который пообещал больше не требовать от Германии репараций за ущерб во Второй... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:29:00+03:00
2025-05-09T19:48:00+03:00
в мире
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польша
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берлин (город)
дональд туск
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Польская оппозиция не согласна с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который пообещал больше не требовать от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне, заявил бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий. В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне. "Нет и не будет нашего согласия на отказ от компенсаций, на которые мы имеем право после Второй мировой войны", - заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий журналистам. При этом он раскритиковал, по его мнению, зависимую позицию Туска в отношениях с "каждым немецким канцлером". "Будь то канцлер Ангела Меркель или канцлер Олаф Шольц или канцлер Фридрих Мерц, Туск ведет себя так же - как мягкая подстилка наших западных соседей, вместо того, чтобы жестко требовать компенсации за Вторую мировую войну", - сказал Моравецкий. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
https://ria.ru/20250509/polsha-2015981355.html
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в мире, цены на нефть, польша, германия, берлин (город), дональд туск, матеуш моравецкий, ангела меркель, право и справедливость
В мире, Цены на нефть, Польша, Германия, Берлин (город), Дональд Туск, Матеуш Моравецкий, Ангела Меркель, Право и справедливость
Польская оппозиция не согласилась с обещанием Туска о репарациях

Польская оппозиция выступила против отказа от репараций от Германии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Польская оппозиция не согласна с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который пообещал больше не требовать от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне, заявил бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий.
В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне.
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"Нет и не будет нашего согласия на отказ от компенсаций, на которые мы имеем право после Второй мировой войны", - заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий журналистам.
При этом он раскритиковал, по его мнению, зависимую позицию Туска в отношениях с "каждым немецким канцлером".
"Будь то канцлер Ангела Меркель или канцлер Олаф Шольц или канцлер Фридрих Мерц, Туск ведет себя так же - как мягкая подстилка наших западных соседей, вместо того, чтобы жестко требовать компенсации за Вторую мировую войну", - сказал Моравецкий.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
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