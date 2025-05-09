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Ас-Сиси и Путин обсудили тему увеличения турпотока из России в Египет - РИА Новости, 09.05.2025
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Туризм
 
20:41 09.05.2025 (обновлено: 20:51 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/turisty-2016116094.html
Ас-Сиси и Путин обсудили тему увеличения турпотока из России в Египет
Ас-Сиси и Путин обсудили тему увеличения турпотока из России в Египет - РИА Новости, 09.05.2025
Ас-Сиси и Путин обсудили тему увеличения турпотока из России в Египет
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсуждали в ходе встречи в Москве тему увеличения числа российских туристов в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:41:00+03:00
2025-05-09T20:51:00+03:00
туризм
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
москва
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсуждали в ходе встречи в Москве тему увеличения числа российских туристов в Египте, заявила канцелярия египетского лидера.Ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади."Два президента отметили важность увеличения числа российских туристов в Египте и продвижения в России новых туристических направлений, открывающихся в Египте", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.
https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html
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египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, москва
Туризм, Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Москва
Ас-Сиси и Путин обсудили тему увеличения турпотока из России в Египет

Ас-Сиси и Путин обсудили тему увеличения числа российских туристов в Египте

© РИА Новости / Марина ПервухинаТуристы на улицах Египта
Туристы на улицах Египта - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Марина Первухина
Туристы на улицах Египта. Архивное фото
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсуждали в ходе встречи в Москве тему увеличения числа российских туристов в Египте, заявила канцелярия египетского лидера.
Ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
«
"Два президента отметили важность увеличения числа российских туристов в Египте и продвижения в России новых туристических направлений, открывающихся в Египте", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, 26 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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ТуризмЕгипетРоссияВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиМосква
 
 
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