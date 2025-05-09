https://ria.ru/20250509/tsar-2016050387.html

В посольстве России в ЦАР отметили 80-летие Победы

В посольстве России в ЦАР отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В посольстве России в ЦАР отметили 80-летие Победы

Торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Центральноафриканской Республике в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:52:00+03:00

2025-05-09T14:52:00+03:00

2025-05-09T14:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

цар

банги

александр бикантов

оон

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16573/34/165733407_0:195:2563:1636_1920x0_80_0_0_e1e7aa020336781aa5bfcf245491b3d1.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Центральноафриканской Республике в столице страны Банги, сообщается в Telegram-канале посольства. Согласно публикации посольства, в торжественных мероприятиях участвовали посол России в ЦАР Александр Бикантов, советник президента ЦАР по вопросам безопасности Дмитрий Подольский, руководитель представительства Минобороны России в ЦАР полковник Сергей Суханов, директор "Русского дома" Дмитрий Сытый, а также российские офицеры, выполняющие задачи в составе миротворческой миссии ООН, и работники посольства. "Сегодня, как и 80 лет назад, Россия остается на стороне тех, кто борется за суверенитет, стабильность и безопасность. Мы гордимся, что вносим вклад в стабилизацию ситуации в дружественной Центральноафриканской Республике.... Наша общая победа над нацизмом в 1945 году - вечный символ единства перед лицом угроз", - цитируется заявление посла РФ в республике Бикантова. По словам Бикантова, российские специалисты помогают укреплять обороноспособность ЦАР, обучают национальные силы, содействуют в борьбе с "незаконными вооруженными формированиями". Посольство назвало празднование Дня Победы "еще одним напоминанием о прочных отношениях между Россией и ЦАР", основанных на взаимном доверии, уважении и совместной работе ради мира. По данным посольства, в Банги также прошла акция "Бессмертный полк", которую возглавил руководитель представительства Минобороны России в ЦАР полковник Сергей Суханов.

https://ria.ru/20250509/posol-2016044974.html

https://ria.ru/20250509/posol-2016042793.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016040117.html

россия

цар

банги

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, цар, банги, александр бикантов, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне