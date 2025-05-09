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В посольстве России в ЦАР отметили 80-летие Победы
В посольстве России в ЦАР отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В посольстве России в ЦАР отметили 80-летие Победы
Торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Центральноафриканской Республике в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:52:00+03:00
2025-05-09T14:52:00+03:00
2025-05-09T14:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Центральноафриканской Республике в столице страны Банги, сообщается в Telegram-канале посольства. Согласно публикации посольства, в торжественных мероприятиях участвовали посол России в ЦАР Александр Бикантов, советник президента ЦАР по вопросам безопасности Дмитрий Подольский, руководитель представительства Минобороны России в ЦАР полковник Сергей Суханов, директор "Русского дома" Дмитрий Сытый, а также российские офицеры, выполняющие задачи в составе миротворческой миссии ООН, и работники посольства. "Сегодня, как и 80 лет назад, Россия остается на стороне тех, кто борется за суверенитет, стабильность и безопасность. Мы гордимся, что вносим вклад в стабилизацию ситуации в дружественной Центральноафриканской Республике.... Наша общая победа над нацизмом в 1945 году - вечный символ единства перед лицом угроз", - цитируется заявление посла РФ в республике Бикантова. По словам Бикантова, российские специалисты помогают укреплять обороноспособность ЦАР, обучают национальные силы, содействуют в борьбе с "незаконными вооруженными формированиями". Посольство назвало празднование Дня Победы "еще одним напоминанием о прочных отношениях между Россией и ЦАР", основанных на взаимном доверии, уважении и совместной работе ради мира. По данным посольства, в Банги также прошла акция "Бессмертный полк", которую возглавил руководитель представительства Минобороны России в ЦАР полковник Сергей Суханов.
https://ria.ru/20250509/posol-2016044974.html
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в мире, россия, цар, банги, александр бикантов, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В посольстве России в ЦАР отметили 80-летие Победы
В посольстве России в ЦАР прошли посвященные 80-летию Победы мероприятия