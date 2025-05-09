https://ria.ru/20250509/tramp-2016116799.html
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина - РИА Новости, 09.05.2025
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп не собирается проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в регион Персидского... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:48:00+03:00
2025-05-09T20:48:00+03:00
2025-05-09T20:54:00+03:00
дональд трамп
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352234_0:129:2993:1813_1920x0_80_0_0_6cc250dc89a18d782231f9cda5004837.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в регион Персидского залива, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет", - сказала Левитт, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Пресс-секретарь также подтвердила, что в четверг Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По ее словам, главы государств обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное США."Они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе", - добавила Левитт.
https://ria.ru/20250509/ushakov-2016056850.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_679479364f3a9f5d5167f003f1436d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина
Белый дом: Трамп не планирует встречу в Путиным в ходе визита на Ближний Восток