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В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина - РИА Новости, 09.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:48 09.05.2025 (обновлено: 20:54 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/tramp-2016116799.html
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина - РИА Новости, 09.05.2025
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп не собирается проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в регион Персидского... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:48:00+03:00
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дональд трамп
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в регион Персидского залива, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет", - сказала Левитт, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Пресс-секретарь также подтвердила, что в четверг Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По ее словам, главы государств обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное США."Они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе", - добавила Левитт.
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Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина

Белый дом: Трамп не планирует встречу в Путиным в ходе визита на Ближний Восток

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в регион Персидского залива, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет", - сказала Левитт, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь также подтвердила, что в четверг Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По ее словам, главы государств обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное США.
"Они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе", - добавила Левитт.
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Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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