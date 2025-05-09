https://ria.ru/20250509/tramp-2016116799.html

В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина

В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина - РИА Новости, 09.05.2025

В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп не собирается проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в регион Персидского... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:48:00+03:00

2025-05-09T20:48:00+03:00

2025-05-09T20:54:00+03:00

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в регион Персидского залива, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет", - сказала Левитт, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Пресс-секретарь также подтвердила, что в четверг Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По ее словам, главы государств обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное США."Они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе", - добавила Левитт.

https://ria.ru/20250509/ushakov-2016056850.html

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дональд трамп, в мире, сша, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский