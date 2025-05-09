https://ria.ru/20250509/tramp-2016064204.html

Макрон рассказал о разговоре с Трампом накануне вечером

Макрон рассказал о разговоре с Трампом накануне вечером - РИА Новости, 09.05.2025

Макрон рассказал о разговоре с Трампом накануне вечером

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что накануне вечером "несколько раз" разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом, стороны обсудили... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:55:00+03:00

2025-05-09T15:55:00+03:00

2025-05-09T15:56:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что накануне вечером "несколько раз" разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом, стороны обсудили урегулирование украинского конфликта. Ранее Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение, но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. "Прошлым вечером я несколько раз разговаривал с президентом США. Я приветствую его очень ясный призыв к безоговорочному прекращению огня на 30 дней", - написал Макрон на своей странице в соцсети X. Он призвал Россию согласиться на такое перемирие, пригрозив, что в противном случае Франция "будет готова решительно реагировать вместе со всеми европейцами и в тесной консультации с Соединенными Штатами". При этом Макрон не упомянул ни объявленное Москвой перемирие по случаю 80-летия Победы, ни продолжение киевским режимом боевых действий. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявление режима перемирия, не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ. По всей линии боевого соприкосновения со стороны противника зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250507/merts-2015540810.html

https://ria.ru/20250408/makron-2010061966.html

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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дональд трамп, вооруженные силы украины