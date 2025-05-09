Трамп прокомментировал возможное повышение налогов для богатых
Трамп заявил, что поддержит республиканцев, если они повысят налоги для богатых
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное повышение налогов для богатых, отметив, что поддержит республиканцев, если они его примут.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает с законодателями план, согласно которому налоги для миллионеров могут быть увеличены до 39,6%. Если конгресс одобрит план Трампа по увеличению налоговой ставки до 39,6%, это вернет верхнюю планку налогообложения на уровень, который не наблюдался с 2017 года, когда Трамп снизил налоги. В настоящее время максимальная ставка для физических лиц составляет 37%.
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"Проблема даже с "крохотным" повышением налога для богатых, которое я и все остальные благосклонно примем для того, чтобы помочь более бедному и среднему классам, в том, что радикальные левые сумасшедшие демократы будут по всюду орать "Читай по губам" ("Читай по губам, никаких налогов"- ред.), мифическую цитату Джорджа Буша старшего, которая, как считается, стоила ему выборов. ...В любом случае, республиканцам не следует этого делать, но я их поддержу, если они это сделают! ", - написал политик в соцсети Truth Social.
Цитата "Читай по губам, никаких налогов" использовалась во время предвыборной кампании 1988 года бывшего президента США Джорджа Буша старшего.
Во время встречи с журналистами в Белом доме в прошлом месяце Трамп заявил, что идея повышения налогов для самых богатых американцев может привести к тому, что люди начнут уезжать из страны, и это будет иметь "очень разрушительные" последствия.