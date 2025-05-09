https://ria.ru/20250509/tramp-2016057984.html

Трамп прокомментировал возможное повышение налогов для богатых

Трамп прокомментировал возможное повышение налогов для богатых - РИА Новости, 09.05.2025

Трамп прокомментировал возможное повышение налогов для богатых

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное повышение налогов для богатых, отметив, что поддержит республиканцев, если они его примут. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:28:00+03:00

2025-05-09T15:28:00+03:00

2025-05-09T15:28:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джордж буш (младший)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное повышение налогов для богатых, отметив, что поддержит республиканцев, если они его примут. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает с законодателями план, согласно которому налоги для миллионеров могут быть увеличены до 39,6%. Если конгресс одобрит план Трампа по увеличению налоговой ставки до 39,6%, это вернет верхнюю планку налогообложения на уровень, который не наблюдался с 2017 года, когда Трамп снизил налоги. В настоящее время максимальная ставка для физических лиц составляет 37%. "Проблема даже с "крохотным" повышением налога для богатых, которое я и все остальные благосклонно примем для того, чтобы помочь более бедному и среднему классам, в том, что радикальные левые сумасшедшие демократы будут по всюду орать "Читай по губам" ("Читай по губам, никаких налогов"- ред.), мифическую цитату Джорджа Буша старшего, которая, как считается, стоила ему выборов. ...В любом случае, республиканцам не следует этого делать, но я их поддержу, если они это сделают! ", - написал политик в соцсети Truth Social. Цитата "Читай по губам, никаких налогов" использовалась во время предвыборной кампании 1988 года бывшего президента США Джорджа Буша старшего. Во время встречи с журналистами в Белом доме в прошлом месяце Трамп заявил, что идея повышения налогов для самых богатых американцев может привести к тому, что люди начнут уезжать из страны, и это будет иметь "очень разрушительные" последствия.

https://ria.ru/20250327/politico-2007799675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, джордж буш (младший)