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Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США - РИА Новости, 09.05.2025
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14:45 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html
Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США
Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США - РИА Новости, 09.05.2025
Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР должна открыть свой рынок для Соединенных Штатов, по его словам, "закрытые рынки больше не работают". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:45:00+03:00
2025-05-09T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР должна открыть свой рынок для Соединенных Штатов, по его словам, "закрытые рынки больше не работают". "Китай должен открыть свой рынок США - ему будет так хорошо!!! Закрытые рынки больше не работают", - написал политик в соцсети Truth Social. Во второй публикации Трамп назвал правильными пошлины в размере 80% в отношении товаров из КНР. "Пошлины в 80% в отношении Китая кажутся правильными", - написал президент США. Ранее газета New York Post со ссылкой на информированные источники заявляла, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии. Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
https://ria.ru/20250508/kitay-2015885577.html
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цены на нефть, китай, сша, швейцария, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, Китай, США, Швейцария, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США

Трамп: КНР должна открыть свой рынок для США, закрытые рынки больше не работают

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР должна открыть свой рынок для Соединенных Штатов, по его словам, "закрытые рынки больше не работают".
«
"Китай должен открыть свой рынок США - ему будет так хорошо!!! Закрытые рынки больше не работают", - написал политик в соцсети Truth Social.
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США могут существенно снизить пошлины для Китая, передает NYP
8 мая, 22:48
Во второй публикации Трамп назвал правильными пошлины в размере 80% в отношении товаров из КНР.
«
"Пошлины в 80% в отношении Китая кажутся правильными", - написал президент США.
Ранее газета New York Post со ссылкой на информированные источники заявляла, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
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Цены на нефтьКитайСШАШвейцарияДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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