Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США
Трамп: КНР должна открыть свой рынок для США, закрытые рынки больше не работают
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР должна открыть свой рынок для Соединенных Штатов, по его словам, "закрытые рынки больше не работают".
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"Китай должен открыть свой рынок США - ему будет так хорошо!!! Закрытые рынки больше не работают", - написал политик в соцсети Truth Social.
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"Пошлины в 80% в отношении Китая кажутся правильными", - написал президент США.
Ранее газета New York Post со ссылкой на информированные источники заявляла, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.