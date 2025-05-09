СМИ: Трамп обсудил с израильским министром Газу и Иран в обход Нетаньяху
Axios: Трамп обсудил с израильским министром Газу и Иран в обход Нетаньяху
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп накануне встречался с министром по стратегическим делам Израиля Роном Дермером за закрытыми дверями и обсуждал с ним переговоры с Ираном и конфликт в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на два источника.
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"Президент Трамп встретился в четверг с израильским министром по стратегическим делам Роном Дермером, доверенным лицом премьер-министра (Израиля. — Прим. ред.) Биньямина Нетаньяху, и обсуждал с ним переговоры с Ираном по ядерной сделке и войну в Газе", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что такая встреча необычна, так как президенты США редко встречаются с иностранными чиновниками, не являющимися главами государств или правительств. Трамп встречался с Дермером и ранее, например, в ноябре 2024 года в Мар-а-Лаго, но тогда он еще не был президентом. Кроме того, о встрече в четверг не сообщали ни США, ни Израиль.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп встречался с Дермером, и назвала встречу "приватной".
Как сообщил Axios, несмотря на "приватность" встречи, на ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Дермер также отдельно встретился с Рубио и выразил обеспокоенность из-за того, что Белый дом не сообщил заранее о планах заключить перемирие с йеменским движением "Ансар Алла" (хуситами) и не учитывает пожелания израильской стороны дать Ирану силовой ответ.
Во вторник МИД султаната Оман сообщил, что США и йеменские хуситы заключили при его посредничестве соглашение о прекращении огня, которое предусматривает обоюдный отказ от нападений на объекты друг друга, в том числе на американские корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В ночь на 18 марта армия Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.