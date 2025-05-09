https://ria.ru/20250509/tramp-2015907239.html

Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса

Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса - РИА Новости, 09.05.2025

Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса

Президент США Дональд Трамп неожиданно уволил библиотекаря конгресса Карлу Хайден, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:06:00+03:00

2025-05-09T06:06:00+03:00

2025-05-09T06:06:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014349915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_665ac127bcaec07cc17983256364ea96.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неожиданно уволил библиотекаря конгресса Карлу Хайден, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Хайден — первая женщина и первая афроамериканка, занявшая пост главы библиотеки конгресса США. Она была утверждена на должность в 2016 году, ее 10-летний срок полномочий истекал через год. По данным агентства, библиотекарь была уведомлена об увольнении по электронной почте без объяснения причин. Агентство отмечает, что ранее Хайден подверглась нападкам со стороны консервативной правозащитной группы, обвинившей ее в продвижении детских книг "радикального" содержания и литературных произведений, авторами которых являются противники Трампа. Библиотека конгресса предоставляет законодателям и общественности огромный массив исторических документов, в том числе архивы почти двух десятков президентов. Здесь также хранятся коллекции редких книг, гравюр и фотографий, а также ценные артефакты. Увольнение библиотекаря без объяснения причин уже вызвало критику ряда влиятельных конгрессменов-демократов.

https://ria.ru/20250409/kongressvumen-2010149398.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2000943385.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп