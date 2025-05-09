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Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса - РИА Новости, 09.05.2025
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06:06 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/tramp-2015907239.html
Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса
Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса - РИА Новости, 09.05.2025
Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса
Президент США Дональд Трамп неожиданно уволил библиотекаря конгресса Карлу Хайден, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:06:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неожиданно уволил библиотекаря конгресса Карлу Хайден, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Хайден — первая женщина и первая афроамериканка, занявшая пост главы библиотеки конгресса США. Она была утверждена на должность в 2016 году, ее 10-летний срок полномочий истекал через год. По данным агентства, библиотекарь была уведомлена об увольнении по электронной почте без объяснения причин. Агентство отмечает, что ранее Хайден подверглась нападкам со стороны консервативной правозащитной группы, обвинившей ее в продвижении детских книг "радикального" содержания и литературных произведений, авторами которых являются противники Трампа. Библиотека конгресса предоставляет законодателям и общественности огромный массив исторических документов, в том числе архивы почти двух десятков президентов. Здесь также хранятся коллекции редких книг, гравюр и фотографий, а также ценные артефакты. Увольнение библиотекаря без объяснения причин уже вызвало критику ряда влиятельных конгрессменов-демократов.
https://ria.ru/20250409/kongressvumen-2010149398.html
https://ria.ru/20250222/tramp-2000943385.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса

AP: Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря конгресса

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неожиданно уволил библиотекаря конгресса Карлу Хайден, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Хайден — первая женщина и первая афроамериканка, занявшая пост главы библиотеки конгресса США. Она была утверждена на должность в 2016 году, ее 10-летний срок полномочий истекал через год.
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По данным агентства, библиотекарь была уведомлена об увольнении по электронной почте без объяснения причин.
Агентство отмечает, что ранее Хайден подверглась нападкам со стороны консервативной правозащитной группы, обвинившей ее в продвижении детских книг "радикального" содержания и литературных произведений, авторами которых являются противники Трампа.
Библиотека конгресса предоставляет законодателям и общественности огромный массив исторических документов, в том числе архивы почти двух десятков президентов. Здесь также хранятся коллекции редких книг, гравюр и фотографий, а также ценные артефакты.
Увольнение библиотекаря без объяснения причин уже вызвало критику ряда влиятельных конгрессменов-демократов.
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