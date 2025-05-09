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СМИ: генпрокурор, преследовавшая Трампа, сама попала под следствие
СМИ: генпрокурор, преследовавшая Трампа, сама попала под следствие - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ: генпрокурор, преследовавшая Трампа, сама попала под следствие
Министерство юстиции США начало уголовное расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, известной... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:22:00+03:00
2025-05-09T04:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая —РИА Новости. Министерство юстиции США начало уголовное расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, известной активным преследованием президента Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. Расследование сделок Джеймс с недвижимостью началось после уголовного представления, которое директор Федерального агентства по жилищному финансированию Уильям Палт (назначенец Трампа), направил генеральному прокурору Пэм Бонди. "Джеймс фальсифицировала банковские документы и реестры собственности для получения государственных субсидий и льготных кредитов", — утверждается в документе.Джеймс вместе с другими генеральными прокурорами штатов под управлением Демократической партии подала множество исков против обеих администраций Трампа. Она также подавала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинениям в мошеннической деловой практике, выиграв крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов. Трамп подал апелляцию.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Trump Organization
СМИ: генпрокурор, преследовавшая Трампа, сама попала под следствие
WP: генпрокурор Джеймс, преследовавшая Трампа, сама попала под следствие