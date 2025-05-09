https://ria.ru/20250509/tramp-2015896404.html
СМИ: Трамп рассматривает повышение налогов для богатых американцев
СМИ: Трамп рассматривает повышение налогов для богатых американцев - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ: Трамп рассматривает повышение налогов для богатых американцев
Президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает с законодателями план, согласно которому налоги для миллионеров могут быть увеличены до 39,6%, передаёт... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:13:00+03:00
2025-05-09T02:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает с законодателями план, согласно которому налоги для миллионеров могут быть увеличены до 39,6%, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, предложение президента предусматривает введение новой налоговой ставки в размере 39,6% для физических лиц, зарабатывающих не менее 2,5 миллиона долларов, или семейных пар, зарабатывающих 5 миллионов долларов," – сообщает агентство. По предварительной оценке независимого налогового фонда, предоставленной Блумбергу, введение новой налоговой ставки для миллионеров позволит привлечь 67,3 миллиарда долларов в течение десяти лет. Если конгресс одобрит план Трампа по увеличению налоговой ставки до 39,6%, это вернет верхнюю планку налогообложения на уровень, который не наблюдался с 2017 года, когда Трамп снизил налоги. В настоящее время максимальная ставка для физических лиц составляет 37%. Во время встречи с журналистами в Белом доме в прошлом месяце Трамп заявил, что идея повышения налогов для самых богатых американцев может привести к тому, что люди начнут уезжать из страны, и это будет иметь "очень разрушительные" последствия.
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сша, дональд трамп
СМИ: Трамп рассматривает повышение налогов для богатых американцев
Bloomberg: Трамп рассматривает повышение налогов для богатых американцев
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает с законодателями план, согласно которому налоги для миллионеров могут быть увеличены до 39,6%, передаёт агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
"По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, предложение президента предусматривает введение новой налоговой ставки в размере 39,6% для физических лиц, зарабатывающих не менее 2,5 миллиона долларов, или семейных пар, зарабатывающих 5 миллионов долларов," – сообщает агентство.
По предварительной оценке независимого налогового фонда, предоставленной Блумбергу, введение новой налоговой ставки для миллионеров позволит привлечь 67,3 миллиарда долларов в течение десяти лет.
Если конгресс одобрит план Трампа
по увеличению налоговой ставки до 39,6%, это вернет верхнюю планку налогообложения на уровень, который не наблюдался с 2017 года, когда Трамп снизил налоги. В настоящее время максимальная ставка для физических лиц составляет 37%.
Во время встречи с журналистами в Белом доме в прошлом месяце Трамп заявил, что идея повышения налогов для самых богатых американцев может привести к тому, что люди начнут уезжать из страны, и это будет иметь "очень разрушительные" последствия.