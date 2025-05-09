https://ria.ru/20250509/tost-2016023277.html
Путин поднял тост за поколение победителей
Путин поднял тост за поколение победителей - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поднял тост за поколение победителей
Президент РФ Владимир Путин во время приема в Кремле поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:17:00+03:00
2025-05-09T13:17:00+03:00
2025-05-09T13:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015869593_0:105:3011:1799_1920x0_80_0_0_38a74a6407fb86f2de43b611e5e3c70c.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время приема в Кремле поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости.Прием от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, прошел в Кремле в пятницу."Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - сказал президент.
https://ria.ru/20250509/putin-2016024694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поднял тост за поколение победителей
Путин в Кремле поднял тост за поколение победителей и торжество правды