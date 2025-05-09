https://ria.ru/20250509/tost-2016023277.html

Путин поднял тост за поколение победителей

Путин поднял тост за поколение победителей - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поднял тост за поколение победителей

Президент РФ Владимир Путин во время приема в Кремле поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:17:00+03:00

2025-05-09T13:17:00+03:00

2025-05-09T13:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время приема в Кремле поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости.Прием от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, прошел в Кремле в пятницу."Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - сказал президент.

https://ria.ru/20250509/putin-2016024694.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне