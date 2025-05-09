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Путин поднял тост за поколение победителей - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:17 09.05.2025 (обновлено: 13:25 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/tost-2016023277.html
Путин поднял тост за поколение победителей
Путин поднял тост за поколение победителей - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поднял тост за поколение победителей
Президент РФ Владимир Путин во время приема в Кремле поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:17:00+03:00
2025-05-09T13:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время приема в Кремле поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости.Прием от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, прошел в Кремле в пятницу."Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - сказал президент.
https://ria.ru/20250509/putin-2016024694.html
РИА Новости
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владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поднял тост за поколение победителей

Путин в Кремле поднял тост за поколение победителей и торжество правды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время приема в Кремле поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости.
Прием от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, прошел в Кремле в пятницу.
"Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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