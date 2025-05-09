https://ria.ru/20250509/torgovlya-2016070656.html
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией
У России и Бразилии есть потенциал для роста торговли, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:21:00+03:00
2025-05-09T16:21:00+03:00
2025-05-09T16:36:00+03:00
бразилия
экономика
россия
луис инасиу лула да силва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016073151_0:371:2895:1999_1920x0_80_0_0_e26daac51d826bab5f87a9929700f78f.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У России и Бразилии есть потенциал для роста торговли, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва."У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016073151_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_544bb1e2cef6d3aa91aeb490b97512ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, экономика, россия, луис инасиу лула да силва, владимир путин
Бразилия, Экономика, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией
Президент Бразилии заявил о возможности обеспечить рост торговли с Россией