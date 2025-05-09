https://ria.ru/20250509/torgovlya-2016070656.html

Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией

Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией - РИА Новости, 09.05.2025

Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией

У России и Бразилии есть потенциал для роста торговли, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:21:00+03:00

2025-05-09T16:21:00+03:00

2025-05-09T16:36:00+03:00

бразилия

экономика

россия

луис инасиу лула да силва

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У России и Бразилии есть потенциал для роста торговли, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва."У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html

бразилия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, экономика, россия, луис инасиу лула да силва, владимир путин