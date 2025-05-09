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Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
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16:21 09.05.2025 (обновлено: 16:36 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/torgovlya-2016070656.html
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией
У России и Бразилии есть потенциал для роста торговли, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:21:00+03:00
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бразилия
экономика
россия
луис инасиу лула да силва
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У России и Бразилии есть потенциал для роста торговли, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.&quot;У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь&quot;, - сказал Лула да Силва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
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бразилия, экономика, россия, луис инасиу лула да силва, владимир путин
Бразилия, Экономика, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией

Президент Бразилии заявил о возможности обеспечить рост торговли с Россией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У России и Бразилии есть потенциал для роста торговли, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
«

"У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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БразилияЭкономикаРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир Путин
 
 
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