Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:59 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/tjumen-2015994875.html
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк"
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк"
Более 350 тысяч человек в Тюменской области приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в рамках празднования 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:59:00+03:00
2025-05-09T11:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
тюмень
тюменская область
александр моор
юнармия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015930734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66fc32058c23413f154daf9fbac6df60.jpg
ТЮМЕНЬ, 9 мая - РИА Новости. Более 350 тысяч человек в Тюменской области приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. "Более 350 тысяч человек сегодня прошли в "Бессмертном полку" в нашем регионе. В Тюмени - 125 тысяч. Принял участие в акции с портретом деда - Нестера Павловича Черкасова. Он, как и прадед, воевал с фашистами в Великую Отечественную войну… Горжусь дедом, прадедом и всем советским народом, не жалевшим жизней и здоровья ради освобождения родной земли от фашистских захватчиков", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что горд и тем, что "родиной "Бессмертного полка" является именно Тюмень". Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона с участием парадных расчетов подразделений гарнизона, военной техники и духового оркестра, а также шествие "Бессмертного полка" в регионе состоялось впервые после двухлетнего перерыва. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. Парадным маршем по главной улице Тюмени прошли сотрудники и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, воспитанники Тюменского президентского кадетского училища, "Юнармии", "Аванпоста", центра "Воин", сотрудники МЧС, Росгвардии и других силовых структур, ветераны специальной военной операции.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2015938729.html
https://ria.ru/20250509/barnaul-2015913384.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Бессмертный полк" в Тюмени
"Бессмертный полк" в Тюмени. На улицах города тысячи людей.
2025-05-09T11:59
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015930734_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8875e0e57e190a97ee3354e477c7895b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тюмень, тюменская область, александр моор, юнармия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Тюмень, Тюменская область, Александр Моор, Юнармия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк"

Более 350 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Тюмени

Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 9 мая - РИА Новости. Более 350 тысяч человек в Тюменской области приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.
"Более 350 тысяч человек сегодня прошли в "Бессмертном полку" в нашем регионе. В Тюмени - 125 тысяч. Принял участие в акции с портретом деда - Нестера Павловича Черкасова. Он, как и прадед, воевал с фашистами в Великую Отечественную войну… Горжусь дедом, прадедом и всем советским народом, не жалевшим жизней и здоровья ради освобождения родной земли от фашистских захватчиков", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Участники акции Бессмертный полк в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 10:05
Глава региона отметил, что горд и тем, что "родиной "Бессмертного полка" является именно Тюмень".
Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона с участием парадных расчетов подразделений гарнизона, военной техники и духового оркестра, а также шествие "Бессмертного полка" в регионе состоялось впервые после двухлетнего перерыва. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны.
Парадным маршем по главной улице Тюмени прошли сотрудники и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, воспитанники Тюменского президентского кадетского училища, "Юнармии", "Аванпоста", центра "Воин", сотрудники МЧС, Росгвардии и других силовых структур, ветераны специальной военной операции.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Вид на Барнаул - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 07:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТюменьТюменская областьАлександр МоорЮнармияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала