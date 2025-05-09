https://ria.ru/20250509/tjumen-2015994875.html
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк"
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк"
Более 350 тысяч человек в Тюменской области приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в рамках празднования 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:59:00+03:00
2025-05-09T11:59:00+03:00
2025-05-09T11:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
тюмень
тюменская область
александр моор
юнармия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ТЮМЕНЬ, 9 мая - РИА Новости. Более 350 тысяч человек в Тюменской области приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. "Более 350 тысяч человек сегодня прошли в "Бессмертном полку" в нашем регионе. В Тюмени - 125 тысяч. Принял участие в акции с портретом деда - Нестера Павловича Черкасова. Он, как и прадед, воевал с фашистами в Великую Отечественную войну… Горжусь дедом, прадедом и всем советским народом, не жалевшим жизней и здоровья ради освобождения родной земли от фашистских захватчиков", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что горд и тем, что "родиной "Бессмертного полка" является именно Тюмень". Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона с участием парадных расчетов подразделений гарнизона, военной техники и духового оркестра, а также шествие "Бессмертного полка" в регионе состоялось впервые после двухлетнего перерыва. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. Парадным маршем по главной улице Тюмени прошли сотрудники и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, воспитанники Тюменского президентского кадетского училища, "Юнармии", "Аванпоста", центра "Воин", сотрудники МЧС, Росгвардии и других силовых структур, ветераны специальной военной операции.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2015938729.html
https://ria.ru/20250509/barnaul-2015913384.html
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"Бессмертный полк" в Тюмени
"Бессмертный полк" в Тюмени. На улицах города тысячи людей.
2025-05-09T11:59
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общество, тюмень, тюменская область, александр моор, юнармия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Тюмень, Тюменская область, Александр Моор, Юнармия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Тюмени прошла акция "Бессмертный полк"
Более 350 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Тюмени