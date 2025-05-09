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В Тбилиси прошла массовая акция протеста - РИА Новости, 09.05.2025
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20:39 09.05.2025 (обновлено: 20:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/tbilisi-2016115950.html
В Тбилиси прошла массовая акция протеста
В Тбилиси прошла массовая акция протеста - РИА Новости, 09.05.2025
В Тбилиси прошла массовая акция протеста
Пару тысяч человек прошлись шествием по центральным проспектам Тбилиси, после чего они собрались на площади Европы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:39:00+03:00
2025-05-09T20:40:00+03:00
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европа
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Пару тысяч человек прошлись шествием по центральным проспектам Тбилиси, после чего они собрались на площади Европы, передает корреспондент РИА Новости. Шествие началось с разных локаций столицы, оно было приурочено ко Дню Европы. Собрание на площади Европы проходит в мирной обстановке. Патрульная полиция дежурит на прилегающей территории. Митингующие вновь требуют провести новые парламентские выборы и освободить задержанных в ходе акций протестов граждан. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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в мире, европа, грузия, ираклий кобахидзе, тбилиси
В мире, Европа, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Тбилиси
В Тбилиси прошла массовая акция протеста

В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на президентский дворец в Тбилиси
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Пару тысяч человек прошлись шествием по центральным проспектам Тбилиси, после чего они собрались на площади Европы, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось с разных локаций столицы, оно было приурочено ко Дню Европы. Собрание на площади Европы проходит в мирной обстановке. Патрульная полиция дежурит на прилегающей территории. Митингующие вновь требуют провести новые парламентские выборы и освободить задержанных в ходе акций протестов граждан.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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В миреЕвропаГрузияИраклий КобахидзеТбилиси
 
 
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