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Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
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12:04 09.05.2025 (обновлено: 12:27 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/tbilisi-2015996124.html
Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ
Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ
Руководство и сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:04:00+03:00
2025-05-09T12:27:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Руководство и сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле на Кукийском кладбище в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Главная часть официальных мероприятий проходит в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси. В республике проживают 57 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тысяч жителей Грузии. "Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях сражений, тем, кто ковал Победу в тылу. В этой страшной войне народы Советского Союза потеряли, по разным источникам, более 27 миллионов человек, одна только Грузинская ССР отправила на фронт 700 тысяч своих сынов, из которых только половина вернулась домой. Священный долг для нас всех сегодня - сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям", - заявил РИА Новости исполняющий обязанности главы Секции интересов РФ в Грузии Андрей Воскобойников. Часть российских дипломатов возложили венки у могилы неизвестного солдата в парке Ваке, а часть почтили память героев в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html
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в мире, грузия, тбилиси, россия
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия
Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ

Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ, возложив цветы

© Фото : Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии/TelegramРоссийские дипломаты почтили память героев ВОВ на Кукийском кладбище в Грузии
Российские дипломаты почтили память героев ВОВ на Кукийском кладбище в Грузии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии/Telegram
Российские дипломаты почтили память героев ВОВ на Кукийском кладбище в Грузии
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Руководство и сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле на Кукийском кладбище в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Главная часть официальных мероприятий проходит в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси. В республике проживают 57 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тысяч жителей Грузии.
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"Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях сражений, тем, кто ковал Победу в тылу. В этой страшной войне народы Советского Союза потеряли, по разным источникам, более 27 миллионов человек, одна только Грузинская ССР отправила на фронт 700 тысяч своих сынов, из которых только половина вернулась домой. Священный долг для нас всех сегодня - сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям", - заявил РИА Новости исполняющий обязанности главы Секции интересов РФ в Грузии Андрей Воскобойников.
Часть российских дипломатов возложили венки у могилы неизвестного солдата в парке Ваке, а часть почтили память героев в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе.
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