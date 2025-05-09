https://ria.ru/20250509/tbilisi-2015996124.html

Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ

Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

Российские дипломаты в Грузии почтили память героев ВОВ

Руководство и сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:04:00+03:00

2025-05-09T12:04:00+03:00

2025-05-09T12:27:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Руководство и сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле на Кукийском кладбище в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Главная часть официальных мероприятий проходит в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси. В республике проживают 57 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тысяч жителей Грузии. "Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях сражений, тем, кто ковал Победу в тылу. В этой страшной войне народы Советского Союза потеряли, по разным источникам, более 27 миллионов человек, одна только Грузинская ССР отправила на фронт 700 тысяч своих сынов, из которых только половина вернулась домой. Священный долг для нас всех сегодня - сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям", - заявил РИА Новости исполняющий обязанности главы Секции интересов РФ в Грузии Андрей Воскобойников. Часть российских дипломатов возложили венки у могилы неизвестного солдата в парке Ваке, а часть почтили память героев в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html

https://ria.ru/20250508/baku-2015776206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, тбилиси, россия