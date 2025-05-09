https://ria.ru/20250509/tbilisi-2015958702.html

В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025

В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и члены правительства почтили память погибших в Великой Отечественной войне в связи с... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:42:00+03:00

2025-05-09T10:42:00+03:00

2025-05-09T10:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

мелитон кантария

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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и члены правительства почтили память погибших в Великой Отечественной войне в связи с 80-летием Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Главная часть официальных мероприятий проходит в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси. Представители властей возложили цветы к памятнику герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантарии. Среди них были премьер и президент республики, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, депутаты и министры. В парке собрались ветераны и их близкие, они принимают поздравления. В Грузии проживают 57 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тысяч жителей Грузии.

https://ria.ru/20250509/putin-2015950628.html

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грузия

тбилиси

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, мелитон кантария