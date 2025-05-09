https://ria.ru/20250509/tbilisi-2015958702.html
В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025
В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и члены правительства почтили память погибших в Великой Отечественной войне в связи с... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:42:00+03:00
2025-05-09T10:42:00+03:00
2025-05-09T10:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
мелитон кантария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870946128_0:118:3217:1928_1920x0_80_0_0_85c9a7e5d6ec72422d3ad0a498bf5aed.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и члены правительства почтили память погибших в Великой Отечественной войне в связи с 80-летием Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Главная часть официальных мероприятий проходит в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси. Представители властей возложили цветы к памятнику герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантарии. Среди них были премьер и президент республики, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, депутаты и министры. В парке собрались ветераны и их близкие, они принимают поздравления. В Грузии проживают 57 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тысяч жителей Грузии.
https://ria.ru/20250509/putin-2015950628.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015957692.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870946128_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_8c85b8b05dc95797161abe9d6d742ea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, мелитон кантария
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили, Мелитон Кантария
В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Премьер Грузии Кобахидзе и президент Кавелашвили почтили память погибших в ВОВ