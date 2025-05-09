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В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:42 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/tbilisi-2015958702.html
В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025
В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и члены правительства почтили память погибших в Великой Отечественной войне в связи с... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:42:00+03:00
2025-05-09T10:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
мелитон кантария
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и члены правительства почтили память погибших в Великой Отечественной войне в связи с 80-летием Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Главная часть официальных мероприятий проходит в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси. Представители властей возложили цветы к памятнику герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантарии. Среди них были премьер и президент республики, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, депутаты и министры. В парке собрались ветераны и их близкие, они принимают поздравления. В Грузии проживают 57 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тысяч жителей Грузии.
https://ria.ru/20250509/putin-2015950628.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, мелитон кантария
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили, Мелитон Кантария
В Тбилиси почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Премьер Грузии Кобахидзе и президент Кавелашвили почтили память погибших в ВОВ

© AP Photo / Shakh AivazovГосударственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала
Государственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Государственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и члены правительства почтили память погибших в Великой Отечественной войне в связи с 80-летием Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.
В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Главная часть официальных мероприятий проходит в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси.
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин: большая часть населения Земли была вовлечена во Вторую Мировую войну
Вчера, 10:26
Представители властей возложили цветы к памятнику герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантарии. Среди них были премьер и президент республики, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, депутаты и министры. В парке собрались ветераны и их близкие, они принимают поздравления.
В Грузии проживают 57 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тысяч жителей Грузии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес и генсек Компартии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг Ли на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств
Вчера, 10:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеМихаил КавелашвилиМелитон Кантария
 
 
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