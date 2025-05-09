https://ria.ru/20250509/tashkent-2015926923.html

В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк"

В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" проходит 9 мая в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", в ней приняли участие около 200 человек, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:22:00+03:00

2025-05-09T09:22:00+03:00

2025-05-09T17:13:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит 9 мая в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", в ней приняли участие около 200 человек, передает корреспондент РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. Несколько тысяч человек по традиции с раннего утра пришли к "Братским могилам", чтобы здесь возложить цветы у Вечного огня, а также поздравить ветеранов. Около двухсот человек прошли по аллее мемориала с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, в рамках акции "Бессмертный полк". Здесь звучит музыка в исполнении военного оркестра, курсанты военных училищ демонстрируют навыки строевой подготовки и обращения с оружием. Здесь также стартовал патриотический забег на пять километров под девизом "Письмо памяти новому поколению", посвященный Дню памяти и почестей и 80-летию Победы над фашизмом. По данным минобороны страны, в нем приняли участие около 2 тысяч человек. Главы дипломатический миссий стран СНГ, в том числе посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, в пятницу утром также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе. "Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В канун праздника территорию комплекса благоустроили. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250412/ismailov-2010858200.html

https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html

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В Ташкенте после "Бессмертного полка" поют песни военных лет В Ташкенте после "Бессмертного полка" поют песни военных лет 2025-05-09T09:22 true PT0M36S

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