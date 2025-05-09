https://ria.ru/20250509/tashkent-2015926923.html
В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк"
В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" проходит 9 мая в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", в ней приняли участие около 200 человек, передает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:22:00+03:00
2025-05-09T09:22:00+03:00
2025-05-09T17:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
узбекистан
россия
ташкент
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015930362_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_945e6ab5154b116860a2b9e9f54e93db.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит 9 мая в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", в ней приняли участие около 200 человек, передает корреспондент РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. Несколько тысяч человек по традиции с раннего утра пришли к "Братским могилам", чтобы здесь возложить цветы у Вечного огня, а также поздравить ветеранов. Около двухсот человек прошли по аллее мемориала с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, в рамках акции "Бессмертный полк". Здесь звучит музыка в исполнении военного оркестра, курсанты военных училищ демонстрируют навыки строевой подготовки и обращения с оружием. Здесь также стартовал патриотический забег на пять километров под девизом "Письмо памяти новому поколению", посвященный Дню памяти и почестей и 80-летию Победы над фашизмом. По данным минобороны страны, в нем приняли участие около 2 тысяч человек. Главы дипломатический миссий стран СНГ, в том числе посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, в пятницу утром также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе. "Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В канун праздника территорию комплекса благоустроили. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250412/ismailov-2010858200.html
https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html
узбекистан
россия
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015930362_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ecc4f3357bc78583a6e4eaf5302ac0a.jpg
В Ташкенте после "Бессмертного полка" поют песни военных лет
В Ташкенте после "Бессмертного полка" поют песни военных лет
2025-05-09T09:22
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, узбекистан, россия, ташкент, снг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Узбекистан, Россия, Ташкент, СНГ
В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк"
Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит 9 мая в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", в ней приняли участие около 200 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России
и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте
на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В Узбекистане
9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
Несколько тысяч человек по традиции с раннего утра пришли к "Братским могилам", чтобы здесь возложить цветы у Вечного огня, а также поздравить ветеранов. Около двухсот человек прошли по аллее мемориала с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, в рамках акции "Бессмертный полк". Здесь звучит музыка в исполнении военного оркестра, курсанты военных училищ демонстрируют навыки строевой подготовки и обращения с оружием.
Здесь также стартовал патриотический забег на пять километров под девизом "Письмо памяти новому поколению", посвященный Дню памяти и почестей и 80-летию Победы над фашизмом. По данным минобороны страны, в нем приняли участие около 2 тысяч человек.
Главы дипломатический миссий стран СНГ
, в том числе посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, в пятницу утром также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе.
"Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В канун праздника территорию комплекса благоустроили.
В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.