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Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:26 09.05.2025 (обновлено: 11:27 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/svo-2015983384.html
Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы
Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы
Президент России Владимир Путин пожал руки участникам спецоперации, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:26:00+03:00
2025-05-09T11:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руки участникам спецоперации, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая на Красной площади в Москве. Путин, покидая трибуну, пожал руки военнослужащим - участникам спецоперации, которые с ним смотрели парад с главной трибуны.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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Путин лично приветствует военных, прошедших по Красной площади
Путин лично поприветствовал военных, прошедших по Красной площади
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы

Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы на Красной площади

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руки участникам спецоперации, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая на Красной площади в Москве. Путин, покидая трибуну, пожал руки военнослужащим - участникам спецоперации, которые с ним смотрели парад с главной трибуны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинРоссия
 
 
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