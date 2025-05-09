https://ria.ru/20250509/svo-2015983384.html

Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы

Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин пожал руки бойцам СВО на параде Победы

Президент России Владимир Путин пожал руки участникам спецоперации, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:26:00+03:00

2025-05-09T11:26:00+03:00

2025-05-09T11:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015982197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f35432cfc16b7616e009123859f0b9ee.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руки участникам спецоперации, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая на Красной площади в Москве. Путин, покидая трибуну, пожал руки военнослужащим - участникам спецоперации, которые с ним смотрели парад с главной трибуны.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015983646.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин лично приветствует военных, прошедших по Красной площади Путин лично поприветствовал военных, прошедших по Красной площади 2025-05-09T11:26 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия