https://ria.ru/20250509/svo-2015964094.html

По Красной площади проходят парадные расчеты участников СВО

По Красной площади проходят парадные расчеты участников СВО - РИА Новости, 09.05.2025

По Красной площади проходят парадные расчеты участников СВО

В параде Победы на Красной площади в числе участников СВО идут 20 Героев России, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:50:00+03:00

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2025-05-09T10:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940538_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_95f12f9e817113e659631a2d60998741.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В параде Победы на Красной площади в числе участников СВО идут 20 Героев России, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале."Под знаменами боевых частей проходят парадные расчеты участников специальной военной операции. В парадном строю 20 Героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач", - говорится ведомства.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/rech-2015951027.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, 80-летие победы в великой отечественной войне