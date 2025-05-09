https://ria.ru/20250509/svo-2015964094.html
По Красной площади проходят парадные расчеты участников СВО
По Красной площади проходят парадные расчеты участников СВО - РИА Новости, 09.05.2025
По Красной площади проходят парадные расчеты участников СВО
В параде Победы на Красной площади в числе участников СВО идут 20 Героев России, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:50:00+03:00
2025-05-09T10:50:00+03:00
2025-05-09T10:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940538_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_95f12f9e817113e659631a2d60998741.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В параде Победы на Красной площади в числе участников СВО идут 20 Героев России, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале."Под знаменами боевых частей проходят парадные расчеты участников специальной военной операции. В парадном строю 20 Героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач", - говорится ведомства.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/rech-2015951027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
По Красной площади проходят парадные расчеты участников СВО
По Красной площади проходят 20 Героев России в парадных расчетах участников СВО