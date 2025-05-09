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Суд Швейцарии утвердил мировое соглашение с Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 09.05.2025
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12:41 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/sud-2016010118.html
Суд Швейцарии утвердил мировое соглашение с Nord Stream 2 AG
Суд Швейцарии утвердил мировое соглашение с Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 09.05.2025
Суд Швейцарии утвердил мировое соглашение с Nord Stream 2 AG
Добавлены подробности (4 абзац). РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:41:00+03:00
2025-05-09T12:41:00+03:00
экономика
справки
цуг (город)
россия
швейцария
дмитрий песков
nord stream 2 ag
генеральная прокуратура рф
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Добавлены подробности (4 абзац). МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами, говорится в сообщении на сайте суда. В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая. "Решением суда кантона Цуг от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключенное между (оператором - ред.) Nord Stream 2 AG и его кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, утверждено судом", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Как отмечается, в связи с тем, что решение от 9 мая 2025 года еще не вступило в силу, суд кантона Цуг не предоставил на данный момент дальнейшую информацию о процедуре моратория на реструктуризацию долга компании Nord Stream 2 AG. В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250506/germanija-2015194067.html
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цуг (город)
россия
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экономика, справки, цуг (город), россия, швейцария, дмитрий песков, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
Экономика, Справки, Цуг (город), Россия, Швейцария, Дмитрий Песков, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
Суд Швейцарии утвердил мировое соглашение с Nord Stream 2 AG

Суд утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами

© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterПогрузка труб для строительства трубопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Погрузка труб для строительства трубопровода "Северный поток-2". Архивное фото
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Добавлены подробности (4 абзац).
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами, говорится в сообщении на сайте суда.
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В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
"Решением суда кантона Цуг от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключенное между (оператором - ред.) Nord Stream 2 AG и его кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, утверждено судом", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Как отмечается, в связи с тем, что решение от 9 мая 2025 года еще не вступило в силу, суд кантона Цуг не предоставил на данный момент дальнейшую информацию о процедуре моратория на реструктуризацию долга компании Nord Stream 2 AG.
В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
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Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ЭкономикаСправкиЦуг (город)РоссияШвейцарияДмитрий ПесковNord Stream 2 AGГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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