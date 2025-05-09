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Степашин назвал главные задачи России на будущее - РИА Новости, 09.05.2025
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06:59 09.05.2025 (обновлено: 07:00 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/stepashin-2015911029.html
Степашин назвал главные задачи России на будущее
Степашин назвал главные задачи России на будущее - РИА Новости, 09.05.2025
Степашин назвал главные задачи России на будущее
Среди основных задач России на ближайшее будущее - победа в СВО, укрепление обороноспособности и безопасности, а также решение демографических и социальных... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:59:00+03:00
2025-05-09T07:00:00+03:00
россия
сергей степашин
владимир путин
российский книжный союз
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Среди основных задач России на ближайшее будущее - победа в СВО, укрепление обороноспособности и безопасности, а также решение демографических и социальных вопросов, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Во-первых, наша ближайшая и очень важная задача - это победа в СВО. Во-вторых, укрепление нашей обороноспособности и безопасности", - сказал он. Степашин отметил, что еще одно важное направление - решение демографических и социальных вопросов, о которых говорит президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250509/stepashin-2015902785.html
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россия, сергей степашин, владимир путин, российский книжный союз
Россия, Сергей Степашин, Владимир Путин, Российский Книжный Союз
Степашин назвал главные задачи России на будущее

Степашин: главной задачей России является победа в СВО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Среди основных задач России на ближайшее будущее - победа в СВО, укрепление обороноспособности и безопасности, а также решение демографических и социальных вопросов, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Во-первых, наша ближайшая и очень важная задача - это победа в СВО. Во-вторых, укрепление нашей обороноспособности и безопасности", - сказал он.
Степашин отметил, что еще одно важное направление - решение демографических и социальных вопросов, о которых говорит президент РФ Владимир Путин.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией
Вчера, 04:40
 
РоссияСергей СтепашинВладимир ПутинРоссийский Книжный Союз
 
 
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