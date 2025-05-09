https://ria.ru/20250509/stepashin-2015911029.html

Степашин назвал главные задачи России на будущее

Степашин назвал главные задачи России на будущее - РИА Новости, 09.05.2025

Степашин назвал главные задачи России на будущее

Среди основных задач России на ближайшее будущее - победа в СВО, укрепление обороноспособности и безопасности, а также решение демографических и социальных... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:59:00+03:00

2025-05-09T06:59:00+03:00

2025-05-09T07:00:00+03:00

россия

сергей степашин

владимир путин

российский книжный союз

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Среди основных задач России на ближайшее будущее - победа в СВО, укрепление обороноспособности и безопасности, а также решение демографических и социальных вопросов, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Во-первых, наша ближайшая и очень важная задача - это победа в СВО. Во-вторых, укрепление нашей обороноспособности и безопасности", - сказал он. Степашин отметил, что еще одно важное направление - решение демографических и социальных вопросов, о которых говорит президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20250509/stepashin-2015902785.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей степашин, владимир путин, российский книжный союз