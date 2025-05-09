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Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
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04:40 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/stepashin-2015902785.html
Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией
Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией
Так называемые "друзья" России из западного мира были "друзьями", только когда наша страна была слабой, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:40:00+03:00
2025-05-09T04:40:00+03:00
россия
сергей степашин
российский книжный союз
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Так называемые "друзья" России из западного мира были "друзьями", только когда наша страна была слабой, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Наши так называемые "друзья" из западного мира были "друзьями", только когда Россия была слабой", - сказал он. Степашин добавил, что сильная Россия никому из Запада никогда не была нужна. "Давайте вспомним нашу историю - Петра Первого, Александра Третьего, который совершенно справедливо говорил что у России только два союзника - армия и флот. Поэтому, когда мы начали вести суверенную политику, это не утроило так называемый коллективный Запад, в том числе США", - сказал он. Степашин подчеркнул, что, несмотря на все внешние угрозы и противостояние, у России великое будущее.
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россия, сергей степашин, российский книжный союз
Россия, Сергей Степашин, Российский Книжный Союз
Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией

Степашин: Запад "дружил" лишь со слабой Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Так называемые "друзья" России из западного мира были "друзьями", только когда наша страна была слабой, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Наши так называемые "друзья" из западного мира были "друзьями", только когда Россия была слабой", - сказал он.
Степашин добавил, что сильная Россия никому из Запада никогда не была нужна.
"Давайте вспомним нашу историю - Петра Первого, Александра Третьего, который совершенно справедливо говорил что у России только два союзника - армия и флот. Поэтому, когда мы начали вести суверенную политику, это не утроило так называемый коллективный Запад, в том числе США", - сказал он.
Степашин подчеркнул, что, несмотря на все внешние угрозы и противостояние, у России великое будущее.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой
7 мая, 19:53
 
РоссияСергей СтепашинРоссийский Книжный Союз
 
 
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