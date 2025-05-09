https://ria.ru/20250509/stepashin-2015902785.html

Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией

Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией - РИА Новости, 09.05.2025

Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией

Так называемые "друзья" России из западного мира были "друзьями", только когда наша страна была слабой, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T04:40:00+03:00

2025-05-09T04:40:00+03:00

2025-05-09T04:40:00+03:00

россия

сергей степашин

российский книжный союз

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Так называемые "друзья" России из западного мира были "друзьями", только когда наша страна была слабой, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Наши так называемые "друзья" из западного мира были "друзьями", только когда Россия была слабой", - сказал он. Степашин добавил, что сильная Россия никому из Запада никогда не была нужна. "Давайте вспомним нашу историю - Петра Первого, Александра Третьего, который совершенно справедливо говорил что у России только два союзника - армия и флот. Поэтому, когда мы начали вести суверенную политику, это не утроило так называемый коллективный Запад, в том числе США", - сказал он. Степашин подчеркнул, что, несмотря на все внешние угрозы и противостояние, у России великое будущее.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015675114.html

россия

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2025

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россия, сергей степашин, российский книжный союз