https://ria.ru/20250509/starmer-2016114586.html
Лейбористы недовольны Стармером из-за его бездействия, пишет Telegraph
Лейбористы недовольны Стармером из-за его бездействия, пишет Telegraph - РИА Новости, 09.05.2025
Лейбористы недовольны Стармером из-за его бездействия, пишет Telegraph
Британские парламентарии-лейбористы недовольны премьером Соединенного Королевства Киром Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:31:00+03:00
2025-05-09T20:31:00+03:00
2025-05-09T20:31:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Британские парламентарии-лейбористы недовольны премьером Соединенного Королевства Киром Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении, сообщает газета Telegraph со ссылкой на комментарии депутатов. На прошедших 1 мая в стране местных выборах Reform UK получила контроль над 10 из 23 местных советов и провела в муниципалитеты 677 своих депутатов. Ранее у партии не было ни одного мандата в местных органах. "Депутаты-лейбористы заявили, что Стармер пропал и отсутствует на поле боя после провала на местных выборах на прошлой неделе", - пишет газета. Так, неназванные депутаты заявили изданию, что в среду Стармер не пришел на встречу с парламентариями из своей партии, несмотря на сокрушительную победу правопопулистской партии Reform UK на прошедших местных выборах. Вместо этого на встречу пришел другой член правительства - Пэт Макфадден, - что вызвало негодование среди парламентариев. "У партии теперь нет лидера, нет никого, кто мог бы возглавить партию", - отметил один из лейбористов. Еще один член парламента обвинил Стармера в том, что он тратит слишком много времени на внешнюю политику на фоне кризиса во внутренней политике. "Он (Стармер - ред.) слишком занят иностранными делами. С этим согласны все", - уточнил член парламента. В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, партия лидирует над традиционными парламентскими партиями и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что по результатам опроса Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии - пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест.
https://ria.ru/20250504/starmer-2014902534.html
https://ria.ru/20250509/telegraph-2016079048.html
https://ria.ru/20250509/britanija-2015940321.html
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в мире, кир стармер, лейбористская партия великобритании, великобритания
В мире, Кир Стармер, Лейбористская партия Великобритании, Великобритания
Лейбористы недовольны Стармером из-за его бездействия, пишет Telegraph
Telegraph: лейбористы осудили Стармера из-за бездействия во внутренней политики
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Британские парламентарии-лейбористы недовольны премьером Соединенного Королевства Киром Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на комментарии депутатов.
На прошедших 1 мая в стране местных выборах Reform UK получила контроль над 10 из 23 местных советов и провела в муниципалитеты 677 своих депутатов. Ранее у партии не было ни одного мандата в местных органах.
"Депутаты-лейбористы заявили, что Стармер пропал и отсутствует на поле боя после провала на местных выборах на прошлой неделе", - пишет газета.
Так, неназванные депутаты заявили изданию, что в среду Стармер не пришел на встречу с парламентариями из своей партии, несмотря на сокрушительную победу правопопулистской партии Reform UK на прошедших местных выборах. Вместо этого на встречу пришел другой член правительства - Пэт Макфадден, - что вызвало негодование среди парламентариев.
"У партии теперь нет лидера, нет никого, кто мог бы возглавить партию", - отметил один из лейбористов.
Еще один член парламента обвинил Стармера в том, что он тратит слишком много времени на внешнюю политику на фоне кризиса во внутренней политике.
"Он (Стармер - ред.) слишком занят иностранными делами. С этим согласны все", - уточнил член парламента.
В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, партия лидирует над традиционными парламентскими партиями и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что по результатам опроса Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии - пять мест. Лейбористы
получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест.