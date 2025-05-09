https://ria.ru/20250509/sssr-2015908893.html

Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор

Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор - РИА Новости, 09.05.2025

Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор

Победа над нацистской Германией во Второй мировой войне стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, которому угрожала самая жестокая... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:26:00+03:00

2025-05-09T06:26:00+03:00

2025-05-09T06:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

берлин (город)

ганновер

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725611_0:332:3000:2020_1920x0_80_0_0_a0bd5b4062f08654d9d3588f872a25c1.jpg

САН-САЛЬВАДОР, 9 мая - РИА Новости. Победа над нацистской Германией во Второй мировой войне стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, которому угрожала самая жестокая машина истребления из всех существовавших, заявил в интервью РИА Новости сальвадорский профессор Давид Эрнандес. "Победа тогдашнего Советского Союза над Третьим рейхом и нацистскими зверями стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, освободив его от самой жестокой машины истребления, какую когда-либо знал мир", — сказал Эрнандес, доктор политических наук Университета Сальвадора (UES). Говоря о 80-летии Победы, ученый напомнил, что немецкое вторжение стоило советскому народу 27 миллионов жизней, большинство из которых были жертвами нацистской армии, назвав эту жертву беспрецедентной в истории человечества. "Нет жертвы столь колоссальной по количеству человеческих жизней. Таким образом, все человечество, особенно нынешние поколения, в неоплатном долгу перед жертвой и героической борьбой советского народа против нацистского монстра", — заявил Эрнандес. Политолог, получивший степень магистра в университетах Берлина и Ганновера, подчеркнул, что эта победа ознаменовала 80 лет назад освобождение многих европейских народов, находившихся под гнетом гитлеризма — таких, как Болгария, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Греция, Австрия, Дания, а также сама Германия и Италия — страны, где патриоты стали "революционными антинацистскими авангардами". Собеседник агентства добавил, что победа советского народа над нацизмом также означала начало строительства так называемого Социалистического лагеря, просуществовавшего до 1989 года в ряде европейских стран, освобожденных от немецкого ига. "Победа Красной армии послужила стимулом для народов Третьего мира в их национально-освободительных движениях", — напомнил Эрнандес, приведя в пример различные процессы в Китае, КНДР, Вьетнаме, Алжире, Кении и Египте. Попытки стереть из истории огромный вклад советского народа в прогресс человечества, который обеспечила победа над германским нацизмом, по мнению профессора, направлены не только на то, чтобы скрыть решающую роль СССР во Второй мировой войне, но и чтобы навязать "искаженную версию дантовской реальности нацистского ада".

https://ria.ru/20250324/politika-2006846587.html

https://ria.ru/20250509/den-pobedy-2015907089.html

https://ria.ru/20250218/osvobozhdenie-1999862505.html

германия

берлин (город)

ганновер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, берлин (город), ганновер, 80-летие победы в великой отечественной войне