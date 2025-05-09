Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор
Профессор Эрнандес: победа над нацизмом стала вкладом СССР в судьбу человечества
© РИА Новости / Тимофей Мельник | Перейти в медиабанкКолонна советских воинов марширует по берлинским улицам
Колонна советских воинов марширует по берлинским улицам. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 9 мая - РИА Новости. Победа над нацистской Германией во Второй мировой войне стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, которому угрожала самая жестокая машина истребления из всех существовавших, заявил в интервью РИА Новости сальвадорский профессор Давид Эрнандес.
"Победа тогдашнего Советского Союза над Третьим рейхом и нацистскими зверями стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, освободив его от самой жестокой машины истребления, какую когда-либо знал мир", — сказал Эрнандес, доктор политических наук Университета Сальвадора (UES).
Говоря о 80-летии Победы, ученый напомнил, что немецкое вторжение стоило советскому народу 27 миллионов жизней, большинство из которых были жертвами нацистской армии, назвав эту жертву беспрецедентной в истории человечества.
"Нет жертвы столь колоссальной по количеству человеческих жизней. Таким образом, все человечество, особенно нынешние поколения, в неоплатном долгу перед жертвой и героической борьбой советского народа против нацистского монстра", — заявил Эрнандес.
Политолог, получивший степень магистра в университетах Берлина и Ганновера, подчеркнул, что эта победа ознаменовала 80 лет назад освобождение многих европейских народов, находившихся под гнетом гитлеризма — таких, как Болгария, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Греция, Австрия, Дания, а также сама Германия и Италия — страны, где патриоты стали "революционными антинацистскими авангардами".
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Собеседник агентства добавил, что победа советского народа над нацизмом также означала начало строительства так называемого Социалистического лагеря, просуществовавшего до 1989 года в ряде европейских стран, освобожденных от немецкого ига.
Попытки стереть из истории огромный вклад советского народа в прогресс человечества, который обеспечила победа над германским нацизмом, по мнению профессора, направлены не только на то, чтобы скрыть решающую роль СССР во Второй мировой войне, но и чтобы навязать "искаженную версию дантовской реальности нацистского ада".
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