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Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:26 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/sssr-2015908893.html
Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор
Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор - РИА Новости, 09.05.2025
Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор
Победа над нацистской Германией во Второй мировой войне стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, которому угрожала самая жестокая... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:26:00+03:00
2025-05-09T06:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
берлин (город)
ганновер
80-летие победы в великой отечественной войне
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САН-САЛЬВАДОР, 9 мая - РИА Новости. Победа над нацистской Германией во Второй мировой войне стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, которому угрожала самая жестокая машина истребления из всех существовавших, заявил в интервью РИА Новости сальвадорский профессор Давид Эрнандес. "Победа тогдашнего Советского Союза над Третьим рейхом и нацистскими зверями стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, освободив его от самой жестокой машины истребления, какую когда-либо знал мир", — сказал Эрнандес, доктор политических наук Университета Сальвадора (UES). Говоря о 80-летии Победы, ученый напомнил, что немецкое вторжение стоило советскому народу 27 миллионов жизней, большинство из которых были жертвами нацистской армии, назвав эту жертву беспрецедентной в истории человечества. "Нет жертвы столь колоссальной по количеству человеческих жизней. Таким образом, все человечество, особенно нынешние поколения, в неоплатном долгу перед жертвой и героической борьбой советского народа против нацистского монстра", — заявил Эрнандес. Политолог, получивший степень магистра в университетах Берлина и Ганновера, подчеркнул, что эта победа ознаменовала 80 лет назад освобождение многих европейских народов, находившихся под гнетом гитлеризма — таких, как Болгария, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Греция, Австрия, Дания, а также сама Германия и Италия — страны, где патриоты стали "революционными антинацистскими авангардами". Собеседник агентства добавил, что победа советского народа над нацизмом также означала начало строительства так называемого Социалистического лагеря, просуществовавшего до 1989 года в ряде европейских стран, освобожденных от немецкого ига. "Победа Красной армии послужила стимулом для народов Третьего мира в их национально-освободительных движениях", — напомнил Эрнандес, приведя в пример различные процессы в Китае, КНДР, Вьетнаме, Алжире, Кении и Египте. Попытки стереть из истории огромный вклад советского народа в прогресс человечества, который обеспечила победа над германским нацизмом, по мнению профессора, направлены не только на то, чтобы скрыть решающую роль СССР во Второй мировой войне, но и чтобы навязать "искаженную версию дантовской реальности нацистского ада".
https://ria.ru/20250324/politika-2006846587.html
https://ria.ru/20250509/den-pobedy-2015907089.html
https://ria.ru/20250218/osvobozhdenie-1999862505.html
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в мире, германия, берлин (город), ганновер, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Берлин (город), Ганновер, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор

Профессор Эрнандес: победа над нацизмом стала вкладом СССР в судьбу человечества

© РИА Новости / Тимофей Мельник | Перейти в медиабанкКолонна советских воинов марширует по берлинским улицам
Колонна советских воинов марширует по берлинским улицам - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Тимофей Мельник
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Колонна советских воинов марширует по берлинским улицам. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 9 мая - РИА Новости. Победа над нацистской Германией во Второй мировой войне стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, которому угрожала самая жестокая машина истребления из всех существовавших, заявил в интервью РИА Новости сальвадорский профессор Давид Эрнандес.
"Победа тогдашнего Советского Союза над Третьим рейхом и нацистскими зверями стала историческим вкладом советского народа в судьбу человечества, освободив его от самой жестокой машины истребления, какую когда-либо знал мир", — сказал Эрнандес, доктор политических наук Университета Сальвадора (UES).
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Говоря о 80-летии Победы, ученый напомнил, что немецкое вторжение стоило советскому народу 27 миллионов жизней, большинство из которых были жертвами нацистской армии, назвав эту жертву беспрецедентной в истории человечества.
"Нет жертвы столь колоссальной по количеству человеческих жизней. Таким образом, все человечество, особенно нынешние поколения, в неоплатном долгу перед жертвой и героической борьбой советского народа против нацистского монстра", — заявил Эрнандес.
Политолог, получивший степень магистра в университетах Берлина и Ганновера, подчеркнул, что эта победа ознаменовала 80 лет назад освобождение многих европейских народов, находившихся под гнетом гитлеризма — таких, как Болгария, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Греция, Австрия, Дания, а также сама Германия и Италия — страны, где патриоты стали "революционными антинацистскими авангардами".
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Собеседник агентства добавил, что победа советского народа над нацизмом также означала начало строительства так называемого Социалистического лагеря, просуществовавшего до 1989 года в ряде европейских стран, освобожденных от немецкого ига.
"Победа Красной армии послужила стимулом для народов Третьего мира в их национально-освободительных движениях", — напомнил Эрнандес, приведя в пример различные процессы в Китае, КНДР, Вьетнаме, Алжире, Кении и Египте.
Попытки стереть из истории огромный вклад советского народа в прогресс человечества, который обеспечила победа над германским нацизмом, по мнению профессора, направлены не только на то, чтобы скрыть решающую роль СССР во Второй мировой войне, но и чтобы навязать "искаженную версию дантовской реальности нацистского ада".
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