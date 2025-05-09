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Reuters: США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации

Reuters: США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации - РИА Новости, 09.05.2025

Reuters: США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации

США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:53:00+03:00

2025-05-09T21:53:00+03:00

2025-05-09T21:53:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Американские официальные лица обсуждают план по притяжению Гренландии в сферу влияния Америки с помощью такого соглашения, которое США использовали, чтобы поддерживать близкие связи с несколькими странами Тихоокеанского региона... В рамках рассматриваемого плана администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа предложила бы гренландским лидерам вступить в так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA) с США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух американских чиновников и еще один осведомленный источник. Как отмечает Рейтер, подобное соглашение США ранее заключили с Маршалловыми островами, а также с Палау и Федеративными Штатами Микронезии, в его рамках Вашингтон предоставляет странам широкий ряд услуг - от доставки почты до ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обмен США могут размещать на этих территориях своих военных и беспошлинно торговать. Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250507/grenlandiya-2015682263.html

https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html

https://ria.ru/20250429/svyaz-2014000601.html

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