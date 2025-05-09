Reuters: США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации
Reuters: США для расширения влияния могут предложить Гренландии подписать COFA
Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Американские официальные лица обсуждают план по притяжению Гренландии в сферу влияния Америки с помощью такого соглашения, которое США использовали, чтобы поддерживать близкие связи с несколькими странами Тихоокеанского региона... В рамках рассматриваемого плана администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа предложила бы гренландским лидерам вступить в так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA) с США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух американских чиновников и еще один осведомленный источник.
Как отмечает Рейтер, подобное соглашение США ранее заключили с Маршалловыми островами, а также с Палау и Федеративными Штатами Микронезии, в его рамках Вашингтон предоставляет странам широкий ряд услуг - от доставки почты до ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обмен США могут размещать на этих территориях своих военных и беспошлинно торговать.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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