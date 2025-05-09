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Глава ВТО приветствовала переговоры США и Китая в Женеве - РИА Новости, 09.05.2025
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18:31 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ssha-2016096825.html
Глава ВТО приветствовала переговоры США и Китая в Женеве
Глава ВТО приветствовала переговоры США и Китая в Женеве - РИА Новости, 09.05.2025
Глава ВТО приветствовала переговоры США и Китая в Женеве
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что приветствует торговые переговоры между США и Китаем, которые пройдут в эти выходные РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:31:00+03:00
2025-05-09T18:31:00+03:00
китай
сша
швейцария
дональд трамп
нгози оконджо-ивеала
скотт бессент
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что приветствует торговые переговоры между США и Китаем, которые пройдут в эти выходные в Женеве, назвав их "шагом для деэскалации". Ранее китайский МИД сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News сказал, что его встречи с представителями Китайской Народной Республики в Швейцарии пройдут в субботу-воскресенье. "Генеральный директор (ВТО - ред.) приветствует переговоры США и КНР как позитивный и конструктивный шаг для деэскалации. Поддерживаемый диалог между двумя крупнейшими экономиками мира является критическим для того, чтобы снизить напряжение, предотвратить раскол геополитических линий и сохранить мировой рост", - говорится в заявлении главы Всемирной торговой организации. В заявлении добавляется, что, согласно оценкам ВТО, продолжающееся разделение мировой экономики на конкурирующие блоки может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html
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китай, сша, швейцария, дональд трамп, нгози оконджо-ивеала, скотт бессент, всемирная торговая организация (вто), в мире
Китай, США, Швейцария, Дональд Трамп, Нгози Оконджо-Ивеала, Скотт Бессент, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Глава ВТО приветствовала переговоры США и Китая в Женеве

Глава ВТО Оконджо-Ивеала назвала переговоры США и Китая шагом для деэскалации

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что приветствует торговые переговоры между США и Китаем, которые пройдут в эти выходные в Женеве, назвав их "шагом для деэскалации".
Ранее китайский МИД сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News сказал, что его встречи с представителями Китайской Народной Республики в Швейцарии пройдут в субботу-воскресенье.
Порт Ляньюньган в провинции Цзянсу - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин
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"Генеральный директор (ВТО - ред.) приветствует переговоры США и КНР как позитивный и конструктивный шаг для деэскалации. Поддерживаемый диалог между двумя крупнейшими экономиками мира является критическим для того, чтобы снизить напряжение, предотвратить раскол геополитических линий и сохранить мировой рост", - говорится в заявлении главы Всемирной торговой организации.
В заявлении добавляется, что, согласно оценкам ВТО, продолжающееся разделение мировой экономики на конкурирующие блоки может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
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КитайСШАШвейцарияДональд ТрампНгози Оконджо-ИвеалаСкотт БессентВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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