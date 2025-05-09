США пересмотрят свои финансовые обязательства перед ООН, заявил Полянский
Полянский: США пересмотрят все финансовые обязательства перед ООН до сентября
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 9 мая – РИА Новости. США будут вести пересмотр всех своих финансовых обязательств перед ООН и структурами ее системы до сентября, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Полагаю, что многие уже наслышаны о финансовых сложностях, с которыми ООН сталкивается в данный момент. У этого явления целый ряд причин. Основная – долги по взносам США, которые и раньше-то не отличались дисциплиной в плане их выплат, а теперь в целом затеяли общий пересмотр всех своих финансовых обязательств перед ООН и всеми структурами ее системы. Причем речь и о добровольных, и об обязательных взносах. Как они нам тут говорят - и, собственно, не делают из этого секрета - процесс пересмотра будет идти до сентября. Видимо, хотят иметь позицию к "высокой неделе" Генассамблеи", – сказал Полянский.
Он отметил, что большинство государств стараются исправно перечислять свои взносы, подчеркнув, что ущерб, который наносится программам ООН, особенно гуманитарным, - это отказ в помощи самым незащищенным.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Всемирной Организации с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета США "внутренним процессом" страны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 21.00 мск.