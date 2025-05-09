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США пересмотрят свои финансовые обязательства перед ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 09.05.2025
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17:10 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ssha-2016081349.html
США пересмотрят свои финансовые обязательства перед ООН, заявил Полянский
США пересмотрят свои финансовые обязательства перед ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 09.05.2025
США пересмотрят свои финансовые обязательства перед ООН, заявил Полянский
США будут вести пересмотр всех своих финансовых обязательств перед ООН и структурами ее системы до сентября, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:10:00+03:00
2025-05-09T17:10:00+03:00
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дмитрий полянский
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ООН, 9 мая – РИА Новости. США будут вести пересмотр всех своих финансовых обязательств перед ООН и структурами ее системы до сентября, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Полагаю, что многие уже наслышаны о финансовых сложностях, с которыми ООН сталкивается в данный момент. У этого явления целый ряд причин. Основная – долги по взносам США, которые и раньше-то не отличались дисциплиной в плане их выплат, а теперь в целом затеяли общий пересмотр всех своих финансовых обязательств перед ООН и всеми структурами ее системы. Причем речь и о добровольных, и об обязательных взносах. Как они нам тут говорят - и, собственно, не делают из этого секрета - процесс пересмотра будет идти до сентября. Видимо, хотят иметь позицию к "высокой неделе" Генассамблеи", – сказал Полянский. Он отметил, что большинство государств стараются исправно перечислять свои взносы, подчеркнув, что ущерб, который наносится программам ООН, особенно гуманитарным, - это отказ в помощи самым незащищенным. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Всемирной Организации с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета США "внутренним процессом" страны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 21.00 мск.
https://ria.ru/20250509/rossiya-2016065454.html
https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015897846.html
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сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий полянский, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, воз
США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ВОЗ
США пересмотрят свои финансовые обязательства перед ООН, заявил Полянский

Полянский: США пересмотрят все финансовые обязательства перед ООН до сентября

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 9 мая – РИА Новости. США будут вести пересмотр всех своих финансовых обязательств перед ООН и структурами ее системы до сентября, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Полагаю, что многие уже наслышаны о финансовых сложностях, с которыми ООН сталкивается в данный момент. У этого явления целый ряд причин. Основная – долги по взносам США, которые и раньше-то не отличались дисциплиной в плане их выплат, а теперь в целом затеяли общий пересмотр всех своих финансовых обязательств перед ООН и всеми структурами ее системы. Причем речь и о добровольных, и об обязательных взносах. Как они нам тут говорят - и, собственно, не делают из этого секрета - процесс пересмотра будет идти до сентября. Видимо, хотят иметь позицию к "высокой неделе" Генассамблеи", – сказал Полянский.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия не имеет преференций в части кандидатуры нового генсека ООН
Вчера, 16:02
Он отметил, что большинство государств стараются исправно перечислять свои взносы, подчеркнув, что ущерб, который наносится программам ООН, особенно гуманитарным, - это отказ в помощи самым незащищенным.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Всемирной Организации с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета США "внутренним процессом" страны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 21.00 мск.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
Вчера, 03:09
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПолянскийДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООНВОЗ
 
 
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