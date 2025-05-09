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Полянский рассказал о работе России с США по вопросу взносов в ООН

Полянский рассказал о работе России с США по вопросу взносов в ООН - РИА Новости, 09.05.2025

Полянский рассказал о работе России с США по вопросу взносов в ООН

РФ работает с США и секретариатом ООН для урегулирования "проблем" в части своих взносов в ООН из-за санкционных ограничений, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:03:00+03:00

2025-05-09T14:03:00+03:00

2025-05-09T14:03:00+03:00

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ООН, 9 мая – РИА Новости. РФ работает с США и секретариатом ООН для урегулирования "проблем" в части своих взносов в ООН из-за санкционных ограничений, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при организации Дмитрий Полянский. "Россия привержена своевременному выполнению финансовых обязательств перед ООН. Финансирование для оплаты наших взносов в регулярный и миротворческие бюджеты, в бюджеты ооновских гуманитарных агентств выделяется, работаем с Секретариатом ООН и американской стороной для урегулирования проблем, которые проистекают от санкционных ограничений", – сказал Полянский. Он отметил, что ряд платежей РФ "уже поступает" адресатам, к примеру в ЮНИСЕФ, ЮНИДО (Детский фонд ООН и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), постпредство также "держит в приоритете" поступление взноса на работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 мая в 21.00 мск.

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в мире, здоровье - общество, россия, сша, дмитрий полянский, оон, юнисеф