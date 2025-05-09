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Срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту истекает - РИА Новости, 09.05.2025
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08:42 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/srok-2015920242.html
Срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту истекает
Срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту истекает - РИА Новости, 09.05.2025
Срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту истекает
В июле истекает срок действия меморандума "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта, его дальнейшую судьбу "еще предстоит определить", сообщил в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:42:00+03:00
2025-05-09T08:42:00+03:00
экономика
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ООН, 9 мая – РИА Новости. В июле истекает срок действия меморандума "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта, его дальнейшую судьбу "еще предстоит определить", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "В июле текущего года срок действия упомянутого меморандума ("Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта от 2022 года - ред.) завершается, его дальнейшую судьбу еще предстоит определить. Очевидно, что все эти усилия будут иметь смысл, если западные страны пересмотрят свои подходы к односторонним мерам, которые все больше бьют по ним самим, не говоря уже о сокращении возможностей для оказания помощи нуждающимся странам", – сказал Полянский. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015904528.html
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экономика, россия, турция, украина, дмитрий полянский, оон, россельхозбанк, swift, в мире
Экономика, Россия, Турция, Украина, Дмитрий Полянский, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
Срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту истекает

Полянский: истекает срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 9 мая – РИА Новости. В июле истекает срок действия меморандума "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта, его дальнейшую судьбу "еще предстоит определить", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В июле текущего года срок действия упомянутого меморандума ("Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта от 2022 года - ред.) завершается, его дальнейшую судьбу еще предстоит определить. Очевидно, что все эти усилия будут иметь смысл, если западные страны пересмотрят свои подходы к односторонним мерам, которые все больше бьют по ним самим, не говоря уже о сокращении возможностей для оказания помощи нуждающимся странам", – сказал Полянский.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Полянский рассказал о контактах России и США в ООН
Вчера, 05:14
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 03:09
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаДмитрий ПолянскийООНРоссельхозбанкSWIFTВ мире
 
 
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