Срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту истекает
Полянский: истекает срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 9 мая – РИА Новости. В июле истекает срок действия меморандума "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта, его дальнейшую судьбу "еще предстоит определить", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В июле текущего года срок действия упомянутого меморандума ("Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта от 2022 года - ред.) завершается, его дальнейшую судьбу еще предстоит определить. Очевидно, что все эти усилия будут иметь смысл, если западные страны пересмотрят свои подходы к односторонним мерам, которые все больше бьют по ним самим, не говоря уже о сокращении возможностей для оказания помощи нуждающимся странам", – сказал Полянский.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.