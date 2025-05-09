https://ria.ru/20250509/srok-2015894400.html

Срок выплат мелким кредиторам Nord Stream 2 AG истек

Срок выплат мелким кредиторам Nord Stream 2 AG истек - РИА Новости, 09.05.2025

Срок выплат мелким кредиторам Nord Stream 2 AG истек

Срок, отведенный судом швейцарского кантона Цуг оператору газопровода "Северный поток 2" для выплаты его мелким кредиторам, истёк 9 мая. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T01:05:00+03:00

2025-05-09T01:05:00+03:00

2025-05-09T01:05:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 9 мая - РИА Новости. Срок, отведенный судом швейцарского кантона Цуг оператору газопровода "Северный поток 2" для выплаты его мелким кредиторам, истёк 9 мая. В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая. На сегодняшний день он истёк, но ещё неизвестно, выплатила ли компания свои долги, и будет ли этот срок ещё продлён. Источник, близкий к делу, сообщил РИА Новости, что суд кантона Цуг на этой неделе опубликует заявление по этому поводу. В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250226/severnyy-potok-2001629274.html

https://ria.ru/20250302/peregovory-2002628125.html

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экономика, россия, цуг (город), европа, дмитрий песков, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2